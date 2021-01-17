聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／飛友認證超讚場域！ 屏東戶外公有無人機飛行考場啟用
屏東縣竹田戶外公有遙控無人機考場兼休閒飛行今啟用，有來自全國各地的飛友參與，飛友們也大讚飛行考場，場域遼闊，四周無障礙物，風況條件穩定，而且是全台第一個公有、公辦、公營的飛行考照場。屏東縣府交旅處長黃國維說，屏東戶外公有無人機飛行考場，位在東港溪畔靠近新潮州大橋，鄰近台88線快速道路與台1線旁，位在七河局的河床高灘地，縣府自籌850萬元工程經費建置，歷時5個月完成。
黃國維說，該飛行場設有長度達200公尺寬度達15公尺的定翼機考場跑道，且設置長40公尺寬30公尺的多旋翼機考場，場地規格符合民航局規範無人機25公斤以下級別的綜合考場，可提供考照學員實境技術考試並達娛樂休閒的優質場域。
今啟用典禮，現場邀請專業飛手遙控無人機3D特技花式表演炒熱氣氛，潘孟安申請遙控無人機學習操作證，在專業飛手指導下，操作農噴無人機升空。
屏東縣無人機協會顧問、考官石志忠說，屏東竹田飛場在河川地，空域廣闊，沒有障礙物，風況條件佳，且跑道、無人機考場是分開的，可以同時做無人機旋翼的考試，也可以讓一般休閒娛樂使用；屏東飛行場是全國第一個公有的飛行場，縣府也委託屏東縣無人機協會管理，有管理機制，未來考照時間會與民航局配合，他提醒飛友要遵守民航局規定，飛機要註冊、保險，安全愉快飛行。
飛手歐俊瑋今天第一次在屏東飛行場飛行F18航模，他說，場地有點滑，希望以後能常來，他的父親也是專業飛手歐長昇說，台灣飛行場幾乎都飛過，這裡是最棒的，飛行環境佳，苗栗飛場受限於東北季風影響，屏東的風況穩定。
高雄市遙控運動協會理事長陳慶庭說，無人機考照面臨到民眾考照沒有場地練習，有的私人租賃場地，1小時1千元，屏東戶外公有無人機飛行場公有，提供給飛友練習、考照場域，相當便利。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言