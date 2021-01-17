空品不好空氣盒子綠燈亮不停 環局：參考官方監測數據

南部空氣品質今天已明顯改善，雲嘉南地區呈現黃色，為普通等級，但昨天的空品未如預期在傍晚改善，反而到了晚上，一度加重，直到凌晨東北季風轉強，一路由紅色、橘色降到黃色。南市環保局今天教導民眾了解在地空氣品質方法，做更正確的防護。

台南市環保局表示，從環保署的空氣品質監測網來看，昨天下午3點以後，南部部分測站由紅色轉為橘色，但到了晚上台南地區多個測站都顯示紅害，反而範圍更為擴大，而且中部也如此。經分析是太陽下山後，逆溫層效應造成汙染物往下壓，以致汙染物濃度上升造成，而且有部分汙染還集中累積在南市，才會由橘色在上升為紅色。

台南市環保局目前已在全市裝置約1100顆微型感測器，監測汙染，另在成大醫院、市府等重要行政機關、醫院、公園也都裝設有AQI空氣品質指標看板，顯示空品指數。另各行政區也會設「空氣盒子」看板，顯示空氣品質狀況。

AQI空氣品質指標看板與國家測站連結，數據準確；而微型感測器若發現數據異常，會更換並送國家檢測站比對並校正。「空氣盒子」較為便宜，有民眾或商家會購買來用，若用久了可能會失準。環保局建議民眾可另上環保署空氣品質監測網、台南城市儀表板網站參考空氣品質數據，做更正確自我防護。

南市環保局表示，「空氣盒子」用久了，若沒校正，可會失準，接獲的反應是，有民眾說，明明空品不好卻一直亮綠燈，也有空品很好卻亮綠燈，這是使用久了後的兩個極端現象。