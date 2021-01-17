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國5擬直通蘇花改不經蘇澳市區 行車最多省20分鐘

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
國5銜接蘇花改可行性評估區位圖。圖／交通部高公局提供
國5銜接蘇花改可行性評估區位圖。圖／交通部高公局提供

為提升民眾行車順暢、解決蘇澳市區交通壅塞問題，交通部高速公路局近日完成國道5號銜接蘇花改的可行性評估，初估經費180億元，行車最多可省20分鐘，將與蘇花改接台9線的可行性評估兩案並呈，預計月底提報交通部、轉送行政院，由行政院決定採取哪一方案。

國5終點為蘇澳，但並未與蘇花改連接，用路人必須先下交流道行經市區再上蘇花改，因此每到連假期間，蘇澳市區經常湧入大量車流導致交通壅塞，地方民眾長期抱怨連連。為改善蘇澳市區交通狀況，高公局2018年曾評估國5延伸台9線再接蘇花改，但地方不埋單，希望國5直通蘇花改，立法院去年也要求啟動國5連接蘇花改評估。

高公局今天表示，近日已完成國5銜接蘇花改的可行性評估報告，擬興建7.1公里聯絡道，銜接蘇澳交流道終點及蘇花改永樂高架橋，期間要經過5座隧道，總經費約180億元，但這只是初步估算，因為還有原物料波動問題，要等政策決定以後，才能做進一步的規畫設計。

高公局評估，若從國5直接上蘇花改不經市區，平日行車時間約可節省10分鐘，假日可節省20分鐘。

高公局表示，2018年也曾評估國5尾端銜接台9線，但還沒推動，現在則是評估國5直接接蘇花改，月底將兩案併成送交通部，再由交通部轉送行政院，由行政院裁示決定使用哪個方案，政策才會繼續往下走。

蘇花改 蘇澳 行政院

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