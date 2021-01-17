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網購垃圾暴增 環保署試辦循環包裝回收率僅二成五

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
環保署去年與PChome24、momo、台塑購物網、直接跟農夫買等四家網購平台推出循環袋、循環箱。本報資料照片
環保署去年與PChome24、momo、台塑購物網、直接跟農夫買等四家網購平台推出循環袋、循環箱。本報資料照片

網路購物營業額近十年從上千億元「翻倍」到兩千多億元，過程中製造的包裝箱、防撞耗材造成環境巨大負擔，環保署去年試辦網購包裝減量，四大網購平台推出「循環箱袋」，三個月共使用8241件、回收2067件，換算回收率僅二成五，失去「循環」本意。環保署表示，可能有些民眾不曉得循環箱袋的回收方法跟概念，仍要再持續宣導。

環保署2019拍板網購包裝減量指引，2023年前網購業者須使用一成以上的循環箱或循環袋，並建置回收流程，並於2020年10月首度試辦網購包裝循環減量試辦計畫，共有PChome24小時購物、momo購物網、台塑購物網、直接跟農夫買等4家網購平台業者加入。

當初網購包裝減量指引建議業者可跟消費者收押金，確保消費者歸還循環箱、袋，但由於還在試辦期，四家平台業者都不收押金，其中PChome24小時購物、momo購物網內部系統直接設定部分商品由循環箱、袋出貨，未讓消費者自由選擇，事後則送到全國綠色郵筒回收；台塑購物網讓民眾自由選擇使用循環箱、袋，並送到合作的回收業者配客嘉（PackAge+）回收；直接跟農夫買由宅配業者到府親自回收。

網購循環包裝去年10月至12月試辦，環保署統計，出貨件數8241件、回收2067件，回收率僅二成五，等於十個人收到網購循環包裝，有7.5個包裝仍留在消費者家中，無法達到「循環利用」的本意。

環保署廢管處長賴瑩瑩表示，當初設定三個月出貨目標是7000件，算是有達標，但針對回收率不佳的部分，研析是因為有些平台業者提供的循環箱、袋較為堅固，功能性不錯，因此乾脆自己留著用；另外部分平台業者的網頁介面，沒有讓消費者自行選擇，就直接以循環箱、袋出貨，消費者收到後也沒仔細看說明，因此不知道要歸還，甚至拆開時未注意而毀損循環箱、袋，導致無法重複利用。

賴瑩瑩說，未來仍會持續推動網購循環包裝，首先要讓民眾在網購時可以自由選用、了解循環包裝的概念，目前試辦的四家業者當中，只有台塑購物網是讓民眾自由選用，結果歸還率可以達到八成，凸顯民眾只要知道循環概念就會盡量歸還。

賴瑩瑩說，日前已經與其他平台業者討論，建議讓民眾消費時自由選用循環箱、袋，不過涉及網站設計，業者仍在評估當中，也要考量後端包裝的技術問題。

未來是否建議業者收取押金，提高民眾歸還率？賴瑩瑩說，如果收取押金等於多了一筆金流，會有較大變動，因此還要評估討論，目前暫無規畫。

購物網 網購 環保署

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