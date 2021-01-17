挑選海鮮要注意！飯店大廚傳授「3招秘訣」：不怕被老闆坑

海鮮是許多人愛吃的美食之一，而市面上的海鮮價格差異大，品質也有好有壞，因此挑選便宜又新鮮的海產是大家關注的話題。對此，一名飯店大廚不藏私傳授「挑選秘訣」，並直言「牢記這3點就不怕被老闆坑」。

搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》發文，飯店大廚每天都需要去採購食材，因此對海鲜品質的好壞特別了解，所以這次特別分享採買海鮮的重點，只要牢記這3點，無論買什麼海鮮，都不怕被老闆坑。

1.不要買綑綁在一起，看起來非常整齊漂亮的海鮮

雖然海鮮是在水中生長，但販售時不會養在水裡，而是用繩子綁起來，像是大閘蟹和大龍蝦，而之所以用繩子綑綁，一方面是害怕牠們亂跑，更重要的是這些繩子很粗且容易吸水，只要一起拿去秤重就能欺騙消費者，但回家把繩子拆掉後，就會發現重量少很多。

2.買海鮮時，記得要用手擠一下

這方法對貝類海鮮較適用，因為海鲜是生活在水中，牠們體內的水分含量充足，甚至有些海鮮非常會吸水，消費者購買時需用手去擠一下，不然海鮮吸飽水之後看起來特別大顆，肉質看似很鮮嫩，可是買回家煮就會急劇縮水，不僅品質不好，吃起來肉質和口感也不佳，等於花錢買一堆水回家。

3.不買冷凍海鮮

新鮮的海產美味又營養，但市面上有很多冷凍海鮮，判斷關鍵是攤販用冰塊保存，一般海鮮都放在水中保存，如果用到冰塊便證明這些海鮮已經死掉，放冰塊是為了不要腐敗，死掉的海鮮身體内可能會產生一些毒素，吃下肚對身體健康有影響，因此盡可能買新鮮的，不要買冷凍或冰塊保存的海鮮。