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全台18縣市低溫特報 新北非常寒冷下探10度
中央氣象局發布全台18縣市低溫特報，今天至明天強烈大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣寒冷，其他地區早晚亦偏冷，有10度以下氣溫發生的機率。今日局部地區有持續10度左右或以下氣溫(橙色燈號)發生的機率，注意防範。
今天上午至明日清晨低溫區域，「橙色燈號（非常寒冷）」為新北市，有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。「黃色燈號（寒冷）」包括基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。
氣象局提醒，民眾應加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。
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