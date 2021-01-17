全台18縣市低溫特報 新北非常寒冷下探10度

中央氣象局發布全台18縣市低溫特報，今天至明天強烈大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣寒冷，其他地區早晚亦偏冷，有10度以下氣溫發生的機率。今日局部地區有持續10度左右或以下氣溫(橙色燈號)發生的機率，注意防範。

今天上午至明日清晨低溫區域，「橙色燈號（非常寒冷）」為新北市，有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。「黃色燈號（寒冷）」包括基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。