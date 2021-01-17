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下風處易累積汙染物 高屏今空品亮紅燈

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
今起三天空品。圖／取自空品監測網
今起三天空品。圖／取自空品監測網

空品監測網表示，今天受強烈大陸冷氣團影響，環境風場仍為東北風，中部以北位於迎風面，擴散條件佳；南部地區位於下風處，汙染物稍易累積。北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；中部空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級；雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級；高屏空品區為「紅色警示」等級。

18日持續受強烈大陸冷氣團影響，環境風場持續為東北風，雲嘉南以北位於迎風面，擴散條件佳；高屏地區位於下風處，汙染物稍易累積。北部、竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；中部、雲嘉南空品區為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

19日強烈大陸冷氣團減弱，環境風場逐漸轉為偏東風，北部地區擴散條件仍佳；中南部地區位於下風處，擴散條件稍差，汙染物較易累積。北部、竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；中部空品區為「普通」等級；雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。

冷氣團 金門 澎湖

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