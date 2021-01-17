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強烈冷氣團南下 今晚到明天清晨最冷

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
新一波強烈大陸冷氣團南下，今晚到明天清晨會降到本次冷空氣的最低點。圖取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專
新一波強烈大陸冷氣團南下，今晚到明天清晨會降到本次冷空氣的最低點。圖取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專

天氣風險公司的天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，新一波強烈大陸冷氣團南下影響，加上天氣較為陰霾又飄雨，北台灣今天白天溫度難以上升，反而是呈現緩慢下降的趨勢，今晚到明天清晨會降到本次冷空氣的最低點，預期北部、東北部空曠地區以及近山區的平地低溫將會降到8-10度間，要注意保暖。

花蓮、台東地區越往南越有機會看到陽光，白天溫度也比較能上升，花蓮高溫15-16度，台東可到17-18度，今晚到明天清晨在花東地區低溫約11-13度間，縱谷內部分空曠地區也可能有10度上下的低溫出現。

中部、南部今天白天普遍有陽光，白天溫度上升機會仍大，中部高溫約17-18度，南部仍有機會達到19-20度，今晚到明天清晨配合輻射冷卻作用，中部空曠地區也可能出現8-10度低溫，南部空曠地區低溫在10-12度左右。

他說，今晚各地普遍偏冷，雖然降溫程度不像上一波寒流那麼強，還是要注意保暖且預防寒害。

明天清晨的低溫過後，強冷氣團有稍微減弱的趨勢，但是仍然籠罩台灣附近，各地溫度仍偏涼偏冷。預估北台灣白天高溫略回升至14-16度，感受上還是偏冷，中部及花東地區高溫17-19度，有些偏涼，南部高溫可達20-22度，相對較為舒適。

吳聖宇表示，入夜後到周二清晨仍有一次低溫出現的機會，尤其是西半部空曠地區配合輻射冷卻作用，預期仍有10度或以下低溫發生的可能性，務必要持續注意保暖，真正溫度較為回升要等到周二白天才會開始出現。

這波強烈冷氣團整體空氣較為偏乾，也沒有其他的水氣來源，因此只有迎風面北部、東半部有短暫陣雨機會，今天降雨仍相對明顯一些，北海岸、宜蘭局部地區雨量較多，中南部維持多雲到晴。

明天水氣進一步減少，東北部、東部仍有局部短暫陣雨機會，北部轉為多雲天氣，有機會出現陽光，其他地方為多雲到晴。

吳聖宇表示，因為水氣較少的關係，雖然高山地區今晚溫度夠低，但是降雪機會不大，即使有可能也是偏向北部、東北部局部雲層較厚的區域可能會有些冰霰或結冰的機會，要再發生大範圍顯著降雪的可能性偏低。

新一波強烈大陸冷氣團南下，今晚到明天清晨會降到本次冷空氣的最低點。圖取自氣象局網站
新一波強烈大陸冷氣團南下，今晚到明天清晨會降到本次冷空氣的最低點。圖取自氣象局網站

低溫 冷氣團 高溫

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