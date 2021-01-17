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北北基宜大雨特報！ 吳德榮：強烈冷氣團北部今天濕冷

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
中央氣象局發布大雨特報，東北風影響，今天基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部大雨發生的機率。圖／取自氣象局網站
中央氣象局發布大雨特報，東北風影響，今天基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部大雨發生的機率。圖／取自氣象局網站

中央氣象局發布北北基宜大雨特報，東北風影響，今天基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部大雨發生的機率。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，強烈大陸冷氣團影響，今天北台灣濕冷，其他各地氣溫略降；桃園以北及宜、花有局部短暫雨。今晚至明晨部分平地最低氣溫約可降至9至10度。今天北部9至14度，中部11至19度，南部11至21度，東部12至18度。

他說，由於3000米以上高山水氣不足，1000米氣溫不夠低，唯獨2000米左右的太平山，今天下午至晚間，有短暫時間接近飄雪的臨界條件，但是否能順利飄下瑞雪或僅是下冰霰？值得觀察。明北台灣轉乾冷，白天起冷空氣略減弱，北部多雲，中南部多雲時晴，東半部偶有局部短暫雨。

周二、周三氣溫逐日回升，皆為西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率。周四續回暖，水氣增多，山區及東半部有局部雨的機率。

周五、周六鋒面在台灣附近醞釀並掠過，天氣不穩定，局部地區有較大的降雨；但為末期的模擬，需持續觀察。

冷氣團 吳德榮 氣象局

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