第12屆信誼兒童動畫獎 國小生拍「我的同學」拿特優

第12屆「信誼兒童動畫獎」今天舉行頒獎典禮，台南藝術大學動畫藝術與影像美學研究所作品《西瓜肚籽》、《紅蛋》，分別抱走台灣專業組首獎和佳作，堪稱最大贏家；兒童創作組部份，台北教大附小作品《我的同學》、新北市大觀國小《風獅爺》打雙雙獲得兒童創作組特優獎；國際組則由五位法國學生導演合作的《Migrants》贏得首獎。

今年信誼兒童動畫獎參賽件數再創新高，共收到1480部作品，包含來自87個國家、共1235件國際組作品，112件台灣專業組作品，以及133部小學生作品。其中，兒童創作組決審評審最終選出特優2組、優選3組、佳作11組，其他入圍的14部作品也都頒予入選獎，鼓勵更多學校帶領兒童投入動畫創作。

兒童創作組特優作品《我的同學》，是國立台北教育大學附設實驗小學三位學生合作下的成果。用毛筆畫出輪廓，背景則用牛皮紙，形象鮮明立體、眼部表情活靈活現。

另一部兒童特優作品是由新北市大觀國小學生共同創作的《風獅爺》，7位同學透過呆萌可愛的「平安、如意、招財、避邪、升官、晉爵」六隻風獅爺幫助主人尋回元寶的故事中，建立了深厚的情感，也希望小小觀眾們像劇中六隻風獅爺一樣互相合作完成任務，透過動畫創作和欣賞找到個性相投的好朋友。

台灣專業組首獎《西瓜肚籽 Watermelon Seeds》，以創新敘事方式詮釋祖孫關係，來自彰化的導演蔣富翔，微妙的掌握場景和台灣舊城傳統的氛圍，襯托出祖孫關係的演變，觀眾跟著故事的流動，一起和小男孩享受了西瓜的甜蜜滋味，也體驗了吃太多西瓜腹痛難耐的爆炸感。

國際組首獎是由法國作品《Migrants》拿下，該部作品由五名學生導演共同完成，故事從一對北極熊母子踏上一塊浮冰，漂往世界的另一處開始。抵達異地後，面對的不受歡迎、沒有食物分享，不歡迎新居民加入的態度。北極熊身處充滿敵意的環境裡，最後仍遭棕熊強逼離開，聯想起日益嚴重的移民的問題。