去年國道交通量創42年新高 學者批節能減碳喊假的

新冠肺炎衝擊我國許多產業，不過根據交通部統計，去年國道全年交通量逆勢成長1.4%，達到3萬4124百萬車公里，創民國67年中山高通車以來，近42年新高，其中小客車就占了八成。整體通行費也較前年多賺5億元。對於國道交通量逆勢成長，搭乘大眾運輸的人卻不如預期，交通學者痛批「節能減碳喊假的」，觀光學者也提醒政府要增加民眾搭乘國道客運的信心。高公局則強調，交通量成長跟國旅爆發有關，去年其他時間車流量都算正常。

「車子變多當然是件很不對的事。」交大運輸與物流管理系副教授黃台生說，政府一直喊話節能減碳、多搭大眾運輸，實際看來的是假的、淪為口號而已，都沒有真正落實。去年多收5億通行費應該全部來拿推公共運輸，提高搭乘誘因，另一方面增收小客車擁擠費、汙染費，唯有讓油價上漲，才有辦法嚴格管控。

黃台說直言，春節一定更多人開車，畢竟愈冷愈有人想要開車，當民眾發現公共運輸的錢比開車貴很多，加上轉乘要大包小包提相當不方便，「傻瓜都知道要開車ㄒ。唯有做到讓「全民有感」，提升公共運輸搭乘方便性、降低票價，才有辦法徹底解決問題。

消基會交通委員會召集人李克聰說，國道交通量成長，不只對節能減碳產生副作用，勢必也讓大眾運輸挑戰愈來愈險峻。他擔心，當車子愈來愈多，用路人愈來愈習慣開車，先前政府在大眾運輸上努力會大打折扣。另外前瞻計畫想推諸多軌道建設，未來是否能有足夠運量，甚至永續營運，都是未知數。

李克聰呼籲，未來政府的補助應該以大眾運輸為優先，防疫配套也要更完整，才有辦法確實減少車流量，降到比較合理的水準，對環境的永續也會有幫助。

高雄餐旅大學觀光研究所教授劉喜臨說，以往沒有疫情時，當然會希望以大眾運輸為重點，像是台灣好行、台灣觀巴就串聯景點跟景點、場站之間。疫情期間，民眾多少對大眾運輸比較有戒心和疑慮，想避免群聚的心可以理解，才會轉為自行開車。

劉喜臨說，不管怎樣，至少有人願意出來玩，對觀光產業就有幫助。不過車流量加大後，停車場能量是否充足，還有連帶的交通擁塞問題，都需要思考。建議政府，對於公共運輸推動，除了增加誘因，更重要的是增加安全，才能提升民眾搭乘公共運輸的信心。

高公局長趙興華強調，去年交通量之所以較前年增加，跟國旅大爆發有關，僅7月跟8月車潮增加明顯，正常期間都是正常車流量。

公路總局局長許鉦漳則說，西部國道在高鐵興建後就已受到衝擊，客運量就逐年降下來，疫情爆發後又更影響，是否推出優惠就能增加搭乘率，效果恐怕有效，除非折扣非常大。未來高鐵延伸屏東、台東，對客運影響更甚，現在除了思考怎麼增加搭乘誘因，更著重在客運轉型。