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尊重各族群...台、客、原住民語書面語擬冠名「台灣」

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
文化部長李永得今出席「台客原經典重現演唱會」。圖／文化部提供
文化部長李永得今出席「台客原經典重現演唱會」。圖／文化部提供

文化部今於河岸留言西門紅樓展演館舉行「台客原經典重現演唱會」，文化部長李永得致詞時表示，為尊重台灣各族群的語言，初步規劃將書面語正式名稱改為台灣台語、台灣客語、台灣原住民族語、馬祖語、台灣手語，目前就機關研商意見，整體考量是否調修。文化部也將下一屆金曲獎的「國語」獎項名稱修訂為「華語」。

李永得說，母語是自己最重要的文化因子，文化部進行的「重建台灣藝術史」工作，其中一個計畫就是音樂史，音樂在台灣來講大致分為流行、經典、傳統音樂三大類，而流行音樂佔大多數，穿透力也最強，而且是重要的國民記憶。

李永得也特別提及，過去講起台語，讓客家族群感覺不舒服，認為難道客語不是台灣的語言嗎？所以大家思考語言的正式名稱，將全部的固有族群語言都稱為國家語言，而過去所謂的國語就是華語，因此下一屆金曲獎也取消國語這樣的名詞，改叫華語、客語還有台語。

他進一步指出，台語跟客家在語言上有兩種，一個是書面、一個是口頭語，書面語以後正式名稱初步規劃叫做台灣台語、台灣客語、台灣原住民族語、馬祖語、台灣手語，目前就機關研商意見，整體考量是否調修。

李永得表示，每個語言久了以後，都會發展它獨特的語言，所以正式名稱都是台灣的語言，但是通俗上尊重各族群。

文化部補充說明，因108年「國家語言發展法」公布制定後，對於國家語言有其定義，考量金曲獎作為華語流行音樂重要獎項，且面向亞洲及國際市場，為鼓勵國內外優秀音樂人及其作品共襄盛舉，打造國際音樂獎項，爰參考音樂串流平台之分類用法，修訂為「最佳華語專輯獎」、「最佳華語男歌手獎」、「最佳華語女歌手獎」。

國家語言

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