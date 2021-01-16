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強冷氣團發威急凍！北台灣明防大雨 最冷時間在這天

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強冷氣團發威！愈晚愈冷北台灣明防大雨 下周一急凍7度

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
強烈大陸冷氣團南下。聯合報系資料照
強烈大陸冷氣團南下。聯合報系資料照

強烈大陸冷氣團發始發威。中央氣象局說，今晚起持續降溫，愈晚愈冷，今晚到明天整天北台灣留意降雨，甚至來到大雨等級。下周一清晨將會是最冷時間，沿海空曠地區有機會下探7度。

氣象預報員官欣平說，目前冷空氣開始影響，今晚持續降溫，愈晚愈冷。今晚到明天一整天水氣很多，雨區在桃園以北到宜蘭，其中基隆北海岸跟宜蘭留意局部較大雨勢，新竹以南是晴時多雲狀態居多。下周一從濕冷轉為乾冷，直到下周二冷氣團才會減弱。

氣象局稍早發布大雨特報，受東北風影響，今晚至明天基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨。

氣溫方面，官欣平說因為最近很冷，這波沒有之前寒流冷，對低溫感受上沒有變化太多，高溫則是比較明顯，今天北部22到23度，明天將掉到15度。中部和南部高溫則分別是18度和21度，愈往南下降幅度愈小。

官欣平說，仍要留意夜間清晨低溫，西半部、東北部明天清晨10到12度，花東12到14度，下周一清晨因為轉乾冷，會有輻射冷卻效應，是這波最冷的時間點，中部以北局部地區低溫9度，沿海空曠地區下探7、8度。

降雪方面，官欣平說機率低，因為溫度條件沒那麼好，不過2000公尺以上高山有結冰、結霜機會。

官欣平說，下周二之後冷空氣減弱，到下周四都是回溫狀況，溫度相當舒適，下雨情況也會緩和，雨區縮小到東半部跟北部山區，注意零星降雨。

不過官欣平說，下周五、六又要變天，將有華南雲雨區東移，儘管溫度沒什麼降，水氣將會增加，全台降雨機率上升，目前預計西半部有短暫雨，東局部則是短暫雨。由於屬於較為後期預測資訊，還要繼續觀察。

冷氣團 低溫 氣象局

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