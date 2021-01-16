統一發票代售地點變更 費鴻泰：應兼顧數位、便民

北市統一發票代售地點變更，去年13個代售點，今年減少成7個代售點，造成台北市民眾不便。國民黨立委費鴻泰指出，他向行政院提出質詢，要求財政部在2月底以前在台北市12個行政區，每區至少設置一個統一發票代售點，財政部要兼顧「數位運作」和「便民服務」。

費鴻泰說，他在市場服務，接受民眾陳情，有人抱怨110年度統一發票代售點減少，造成民眾不便，也讓小資企業主增加營業費用。他得知原接受財政部印刷廠委託辦理台北市109年度統一發票銷售業務之木柵區農會、板信商業銀行艋舺分行及聯邦商業銀行各分行等13個代售點，其統一發票銷售服務僅提供至109年12月31日止。

今年1月1日起，台北市統一發票代售地點變更，由原先13個代售點減少成7個代售點。如此，台北市5個行政區沒設代售點，包括信義區、大安區、中正區、北投區、文山區，這5區民眾必須跨區至其他行政區購買統一發票。

費鴻泰表示，雖然民眾可透過「發票網路購買暨查詢系統」，以網路方式申購(網購)統一發票；但需自行付擔運費成本 ，購票數10本以下，需負擔運費130元，10本以上另計，實在增加小資本商家營業費用。