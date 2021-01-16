遊覽車評鑑大改革！ 有重大事故直接不列等且會動態調整

遊覽車評鑑將有重大改革。2016、2017年接連發生遊覽車國道火燒車、蝶戀花旅行社遊覽車翻車事故，釀59死，交通部當時請公路總局研擬遊覽車評鑑改革，除了資訊更透明，條件較差的業者也應退場。公總說，歷經四年已完成新評鑑制度，今年起以營運安全為核心，且如果該年度發生重大交通事故，將直接不列等，同時會動態調整等第，預計6月完成評鑑。

公總說，目前全台有900多家遊覽車業者、逾1萬4000輛遊覽車，評鑑效期兩年一次。現行評鑑分為車輛、駕駛人、公司管理等大項，分別看維修保養狀況、出車前有無安全檢查紀錄；有無違反汽車運輸業管理規則中駕車時間規定等；有無違反公路法、肇事或違規。以最終分數來評判等級。

公總說，新的評鑑制度將以三大指標進行評鑑，第一個是基本安全紀錄，再來是專業科技化管理，最後是品牌化經營。評等也從過往五個評等（優、甲、乙、丙、丁），改為四個平等（優、甲、乙、不列等），只要沒有達乙等將直接不列等計算，另外若發生重大安全事故就是不列等。

公總說，扣除掉不列等的業者後，最低級就是乙等，而乙等最基礎的標準就是沒有發生過重大交通事故，維持營運安全有基本的水準。至於甲等則是除了沒有發生重大交通事故外，評鑑期間每車的有責肇事傷亡事故不能超過0.1人，屬於良好的服務水準，如果低於0.05人就是符合優等。

公總還說，甲等不是沒有肇事就可以，還要看有沒有致人傷亡。當所有安全都達標之後就來比後續項目。像是科技管理的部分，甲等要具有科技的專業管理，如果想到優等就是要有完善的專業化科技管理，例如車輛的行控管理酒測項目上，甲等的業者每一台車要配置酒測器，更進階的優等，除了酒測外還要即時回傳到公司。

品牌化經營方面，公總說分為經營策略、勞動環境、品牌形象及創新作為等，以勞動環境為例，會強調公司的福利制度，如公司盈餘會有多少是作為員工服利，另外是否有性別平等措施、是否通過ISO 39001道路交通安全認證等，都在考量範圍內。

公總也說，新評鑑制度有別於以往，這次將採動態調整等第作業，評鑑完是優等不代表一直優等，只要期間發生重大事故直接不列等，另外本來不列等的業者，如果改善完成後可以申請再審核，最高可以恢復到乙等。

退場機制部分，公總說評鑑就是讓資訊透明，以市場機制讓民眾自行選擇遊覽車公司。透過評鑑分級，政府也可以輔導業者，同時引導公司自行提升，先講安全再提升服務。透過業者分級管理，政府可重點管理較差業者，優等業者自律能力強，政府管理介入就少，等級越低的業者政府則是能夠重點輔導他們，讓公部門資源有效分配。