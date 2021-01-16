空污跨區抵換惹議 環保署今重申不納修法

環保署去年底研商「空污排放增量抵換處理原則」修正草案，草案中的空污「跨區抵換」遭外界質疑是替高屏地區開發案解套，環保署今強調，跨空品區抵換不納入未來修正範疇。

環保署今說明，基於空氣污染物隨空氣流通，跨縣市彼此互相影響，因此，透過上風處縣市更大倍數減少污染排放量，除改善上風縣市的空品，對下風縣市空污也會改善，然而，去年12月7日召開研商會議時，民間團體對跨區抵換的排放量計算方式及後續不同縣市追蹤執行狀況表達疑慮，也擔心會造成南部地區空污惡化。前交通部長賀陳旦今更以「空污害命豈能用跨區抵換」為題投書媒體。

環保署已在年1月5日發布新聞稿對外界說明「跨空品區抵換不納入未來修正範疇」，今再發聲明強調，空污改善必須跨縣市合作，因此除在空污法中設定好鄰居條款，要求縣市的空污防制計畫書要與臨近縣市研商外，中央政府亦從104年起就研擬一系列空污改善方案，與各部會及地方政府針對各縣市工廠、交通及逸散污染來源實施空污減量措施，尤其是老舊車輛淘汰，109年老舊機車淘汰目標為62萬輛，實際已達78萬輛，另外大型柴油車部分，109年目標6000輛，實際已淘汰1.3萬輛，空氣品質截至109年12月底，一般自動監測數據統計細懸浮微粒(PM2.5)全國平均為15.1μg/m3、較108年同期為17.3μg/m3；109年細懸浮微粒紅色不良站次為15次，較108年同期146次，大幅減少。

環保署說，空污的改善是全民共識，環保署正透過各種不同面向，多管齊下改善空污狀況，各界對於各項政策的意見與提醒，環保署表達感謝，均會納入評估修正參考。