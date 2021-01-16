預訂檢疫所旅客注意 搭機前48小時別忘確認航班

國際航班變動頻繁，昨天有多名預訂檢疫所的民眾因提早入境，一時沒房可住。疫情指揮中心建議，預訂檢疫所的民眾搭機24到48小時可再次確認航班及訂房時間，以利及早安排房間。

因應春節返國潮，中央流行疫情指揮中心15日起祭出檢疫措施升級規定，要求入境者以防疫旅館、集中檢疫所作為主要檢疫場所，並釋出1500間集中檢疫所房間供民眾預訂。

不過，新制上路的第一天就有12名預訂集中檢疫所的旅客入境後，一時無房可住，滯留機場。

指揮中心資訊組副組長龐一鳴今天下午在疫情記者會中表示，由於近來國際航班受疫情影響變動頻繁，加上各國入境者艙單傳送有時間差，都會影響檢疫所房間安排，才會出現訂房旅客滯留機場的狀況。

龐一鳴指出，為避免類似狀況發生，預訂集中檢疫所的民眾可在搭機前24至48小時再次確認航班資料和訂房收執聯上的日期時間是否相同，若有更動務必提早通知調整。

指揮中心發言人莊人祥表示，集中檢疫所房間是足夠的，民眾只要確認訂房完成且獲得訂房代碼，都可以入住集中檢疫所，不受原申請時間限制，一定會分派房間給旅客，請有相關調整需求的民眾及早撥打1922，提供「訂房姓名、原訂入境日期、更動後的日期、護照號碼、訂房識別碼、入境機場以及入境航班資訊」等資料，以供相關人員協助調整，不會有滯留機場的情形。