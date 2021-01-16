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血庫存量告急 竹市消防局消防節辦捐血活動籲捐熱血

聯合報 / 記者黃瑞典／新竹即時報導
新竹市消防局將於119消防節擴大舉辦捐血活動，呼籲大家踴躍挽袖捐熱血。圖／新竹市消防局提供
新竹市消防局將於119消防節擴大舉辦捐血活動，呼籲大家踴躍挽袖捐熱血。圖／新竹市消防局提供

新竹捐血中心供應桃竹苗地區醫院用血需求，目前所有血型都低於安全庫存量，血液存量已剩不到4天，各種血型都嚴重不足，新竹市消防局將於下周二消防節上午9點到下午4點在消防局、西大捐血室及關新公園辦捐血活動，捐血1袋即送千葉火鍋5折券1張或鼎盛十里折價券2張，還有書法家吳清田、黃益國現場揮毫春聯供索取，呼籲踴躍挽袖捐熱血。

新竹市消防局指出，每逢春節期間是缺血最嚴重的時候，因此農曆年前1個月訂為全國捐血月，消防局已連續16年在119消防節舉辦捐血活動。

新竹捐血中心指出，受天氣影響捐血人次大幅減少，尤其近來寒流來襲減少民眾出門意願，加上天氣變化大、感冒及心血管疾病患者增加，醫院用血不減反增。

新竹捐血中心平均每日需捐1000袋血才足夠醫院用血，尤其過年前血液安全庫存量需1萬袋以上，才能達供需平衡，如今剩不到4千袋，各種血型庫存偏低，尤其A型、O型更缺，若捐血量持續低迷，庫存量恐跌破3天以下。

新竹市政府指出，天寒更需要大家的熱血，除了消防局的捐血活動，西大捐血室每天上上午9點至下午5點都可捐血，2月10日前捐血還可獲得台灣血液基金會設計的限量運動帽。

新竹市消防局將於119消防節擴大舉辦捐血活動，呼籲大家踴躍挽袖捐熱血。圖／新竹市消防局提供
新竹市消防局將於119消防節擴大舉辦捐血活動，呼籲大家踴躍挽袖捐熱血。圖／新竹市消防局提供
新竹市消防局將於119消防節擴大舉辦捐血活動，呼籲大家踴躍挽袖捐熱血。圖／新竹市消防局提供
新竹市消防局將於119消防節擴大舉辦捐血活動，呼籲大家踴躍挽袖捐熱血。圖／新竹市消防局提供

捐血中心 新竹

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