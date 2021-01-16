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空汙拉警報！ 午後南部紅害持續 範圍擴大
受寒流夾帶境外汙染以及風速微弱影響，南部凌晨起出現紅害，過了中午沒改善且範圍加大，南市環保局表示，下午起北風增強，有助情況改善，預估會轉為橘色警示等級，至晚間可望結束，空氣品質將逐漸改善。
下午1時過後，台南市的新營、安南、台南市區固定測站，以及麻豆的機動測站繼續呈現紅害，其中台南市區測站的指數165最高。
台南市環保局表示，今日西半部區域皆呈現大範圍空品不良狀態，要減緩區域性的空氣汙染，無法依靠單一縣市完成，需區域合作減少汙染源排放。一早台南市主導啟動南部UAV飛鷹計畫，透過南部6縣市LINE群組橫向溝通啟動區域聯防，並掌握各縣市UAV執行回報情況，稽查重點主要針對農廢露天燃燒，一經查獲違法行為依法告發處分，以遏止減緩空氣品質惡化。
台南市也對容易發生露天燃燒的區、大型營建工地進行空拍，面積共100公頃，另加派地面稽查人員同時進行，強化應變效益。另清晨即啟動各局處成立跨局處應變小組，展開應變作業，包含通知60家排放量較大的工廠、21處工業區提升空汙防制設備效率，107處營建工地提高灑水頻率並加強道路洗街等措施，並加強針對金屬表面處理業跟塑膠製造業工廠查核9家次、大型營建工地5處，透過加強汙染源稽查，減少空氣汙染源排放。
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