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強烈冷氣團下午來襲！台中市衛生局：牢記禦寒5步驟

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
中市衛生局說，強烈冷氣團來襲，提醒民眾牢記「動、暖、藥、醫、保」禦寒五步驟，做足基本的保暖工作。圖／台中市衛生局提供
中市衛生局說，強烈冷氣團來襲，提醒民眾牢記「動、暖、藥、醫、保」禦寒五步驟，做足基本的保暖工作。圖／台中市衛生局提供

強烈大陸冷氣團來襲。中央氣象局說，強烈大陸冷氣團南下，預計今天下午起變天，愈晚愈冷。台中市衛生局說，強烈冷氣團來襲，提醒民眾須做好保暖工作，尤其有三高或呼吸系統疾病患者，應盡量避免出入人潮擁擠的場所，以免誘發心血管疾病，平時牢記「動、暖、藥、醫、保」禦寒五步驟，做足基本的保暖工作。

衛生局說明，近日冷氣團一波波報到，天氣變化就像溜滑梯，中風、猝死案例層出不窮，「動」，指民眾清晨外出運動應先在室內暖身，「暖」則是出門時應以耳罩、圍巾、口罩等適當保暖頭部與頸部，避免血管因低溫劇烈收縮，引發中風、心肌梗塞等症狀，做足個人自身保暖。

衛生局提醒，三高或心血管病史的患者，盡量避免出入人潮擁擠的場所，以免誘發心血管疾病，平時應留意三高控制且需按時服「藥」；此外，冬季應隨時注意天氣多變化，有時氣溫驟降或乍暖還寒的天氣型態，若民眾突然出現胸悶、胸痛、呼吸困難等症狀，或臉部表情不對稱、單手無力下垂、口齒不清的情況，一定要儘速就「醫」。

衛生局呼籲，寒流來襲，民眾應「保」持良好生活型態，如健康飲食、減少鹽分攝取、不抽菸、節制飲酒、規律運動及維持健康體重，才能避免面臨低溫時誘發心血管及其他併發症，對健康造成危害。

衛生局 冷氣團 保暖

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