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強烈冷氣團來襲！ 勞工雇主應啟動低溫應變避免職災

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
寒流來襲，台中市勞工局呼籲，雇主應特別注意低氣溫作業風險，適度調整工作內容，採取必要的勞工健康保護及管理措施，以避免寒風與低溫傷害。圖／台中市勞工局提供
寒流來襲，台中市勞工局呼籲，雇主應特別注意低氣溫作業風險，適度調整工作內容，採取必要的勞工健康保護及管理措施，以避免寒風與低溫傷害。圖／台中市勞工局提供

強烈大陸冷氣團今天來襲，避免因低溫引發腦心血管疾病等職業災害，台中市勞工局呼籲，雇主應特別注意低氣溫作業風險，適度調整工作內容，採取必要的勞工健康保護及管理措施，以避免寒風與低溫傷害；若雇主未依職業安全衛生法令規定，採取低氣溫環境作業的各項安全衛生及應變措施，將追究雇主相關責任。

勞工局表示，防止寒流職業災害，對從事外送、營造工程、室外清洗清潔、臨路作業及農、漁業等戶外作業，應要求勞工穿戴防寒衣物、鞋、帽、手套等，並提醒工作者彼此互助，隨時觀察瞭解是否有身體異常狀況；此外，針對具三高或有腦心血管疾病史的工作者，應減少室外作業時間，降低危害風險。

另外，台中市近日傳出大樓外牆磁磚掉落，砸傷民眾車輛。也有不少集合式住宅，地板磁磚爆裂！台中市都市發展局說，因應冷氣團來襲，建築物所有權人及使用人，應自主加強巡視建築物外牆飾材是否出現脫落情況，以善盡管理維護責任，而民眾於室外通行時，盡量行走於騎樓內或遠離已有外牆飾材脫落情形的大樓建物，以維護自身安全。

強烈大陸冷氣團今天來襲，台中市近日傳出大樓外牆磁磚掉落，砸傷民眾車輛。也有不少集合式住宅，地板磁磚爆裂！圖／網友提供
強烈大陸冷氣團今天來襲，台中市近日傳出大樓外牆磁磚掉落，砸傷民眾車輛。也有不少集合式住宅，地板磁磚爆裂！圖／網友提供

冷氣團 台中市

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