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一張圖看國內血荒多嚴重 高雄捐血中心最慘

聯合報 / 記者陳婕翎楊德宜／台北即時報導
根據台灣血液基金會提供的最新血液庫存量資訊，國內4種血型的庫存量都極度欠缺。圖／取自台灣血液基金會網站
根據台灣血液基金會提供的最新血液庫存量資訊，國內4種血型的庫存量都極度欠缺。圖／取自台灣血液基金會網站

根據台灣血液基金會提供今天的最新血液庫存量資訊顯示，全國4種血型的庫存量都慘兮兮，台北、新竹、台中、台南、高雄5個捐血中心中，尤其以高雄捐血中心血荒最嚴峻，4種血型庫存量4天以下，為「急缺」狀態。

台北、新竹捐血中心都嚴重欠缺A、O、AB型血，至於B型血的庫存量也只有4至7天屬「偏低」；台中捐血中心則是O、AB型血「急缺」，A、B型血的庫存量「偏低」；台南捐血中心則是各血型都「偏低」。

台大婦產科醫師施景中日前在臉書披露，國內血荒嚴重，台大醫院更罕見貼出公告，減少非緊急狀況的供血。該篇文章一出，各地捐血車開始出現排隊人潮。

他昨天再次發文，感謝捐血的民眾，並提醒最近在前往捐血之前，先上捐血中心網站查詢，如果血庫對特定血型庫存量充裕，可以考慮分批去捐；因為如紅血球濃縮液，保存期限不過30多天，其他血品保留期限就更短了。如果太多捐獻血品一起到來，如果用不完必需丟棄，令人扼腕。

施景中並分享一則醫師捐血救自己病患的故事，20年前電視新聞報導醫院產房急需血品，呼籲民眾踴躍前往捐血。原來有孕婦大出血2萬多cc，醫院和捐血中心的血都不敷使用。最後馬偕醫院教授蘇聰賢前往救援開刀，許多民眾也前往挽袖捐出熱血，該名產婦總算脫離難關。他前年巧遇當年在搶救現場的一名實習醫師，當時主治醫師問對方「你是什麼血型？」在確認血型同型，就要求該名醫師脫掉手術衣、立刻去大廳捐血。

網友紛紛留言感謝施景中登高一呼，有網友透露，她的親戚多年前在銀行搶案中槍，因為熱心民眾捐血才救回來。另有網友表示，他也曾經接受別人的捐血，現在平時也會捐血，希望能幫助到需要的人。

有網友昨天去捐血，捐血車的護士說「我們託施景中醫生的福，今天要加班了」，之前即使各種廣告一直放送，到昨天以前還坐冷板凳，忽然出現捐血人潮，「大家都說是看到施醫師這篇趕緊去捐血，包括我也是」，人潮多到還要一直補血袋。

衛福部呼籲民眾踴躍捐血，進入捐血作業場所要配戴口罩。本報今天持續推出最新的全台各地捐血資訊，謹供讀者參考，網址： https://udn.com/news/story/7266/5178397

台中捐血中心的血庫最新安全庫存量狀態。圖／取自台灣血液基金會提供
台中捐血中心的血庫最新安全庫存量狀態。圖／取自台灣血液基金會提供
衛福部呼籲民眾踴躍捐血，進入捐血作業場所要配戴口罩。圖／取自衛生福利部臉書
衛福部呼籲民眾踴躍捐血，進入捐血作業場所要配戴口罩。圖／取自衛生福利部臉書
台南、高雄捐血中心的血庫最新安全庫存量狀態。圖／取自台灣血液基金會提供
台南、高雄捐血中心的血庫最新安全庫存量狀態。圖／取自台灣血液基金會提供
台北、新竹捐血中心的血庫最新安全庫存量狀態。圖／取自台灣血液基金會提供
台北、新竹捐血中心的血庫最新安全庫存量狀態。圖／取自台灣血液基金會提供
國內4種血型的庫存量都極度欠缺。圖／取自台灣血液基金會提供
國內4種血型的庫存量都極度欠缺。圖／取自台灣血液基金會提供

捐血中心 醫師 施景中

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