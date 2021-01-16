一群人吃火鍋才熱鬧！10大歡聚連鎖麻辣火鍋店快搶位

一起吃麻辣鍋暖心又暖胃！

根據《今周刊》報導，台灣火鍋一年商機上看300億，這麼受台灣人歡迎的主要原因就是「聚餐」，舉凡朋友、家庭、同事，想要聚餐首選火鍋！

寒流來襲，要吃什麼鍋呢？當然是吃了就可以暖起來的麻辣火鍋，今天網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查出網友討論最熱絡適合聚會、聚餐的十大連鎖麻辣火鍋店，怕辣的朋友也不用擔心，大部分的麻辣火鍋店都可以作成鴛鴦鍋，而第一名那家更是有名的麻而不辣，吃辣味不怕被辣到！

image source：FB／這一鍋皇室秘藏鍋物

NO. 1 這一鍋皇室秘藏鍋物

全台擁有多家分店的這一鍋，提供單點與套餐消費方式，店內裝潢走網美宮廷風，不僅整體看起來相當典雅，還會有兵馬俑伴隨用餐，氣氛十足。

餐點優先選用台灣在地食材，還有各種創意食材增添用餐趣味，如入口即化的「神仙牛肉」，一上桌就煙霧飄緲，讓網友大讚「真的是讓我們驚豔」；另一道特色料理「千張豆腐紙」則將豆皮變成書法紙，顧客可用墨魚汁製成的「毛筆」在上面寫字下鍋後吃下肚，有網友與朋友寫下2021年新希望，不只好玩還很有意義。

在鍋底部分，特別好喝的御膳麻辣鍋是招牌必點，食材選用多種辣椒及大骨，以層層工法燉煮，湯頭可以飲用，香醇濃郁、麻而不辣的口感，讓許多網友表示「我不吃辣也可以接受」；另一熱門口味老火湯則是以豬大骨、雞骨、豬後腿肉等熬煮，喝起來滑順香醇，獨特的味道讓網友「每次吃完都還要外帶湯底回家」。

image source: 這一鍋皇室秘藏鍋物

NO. 2 青花驕

王品旗下麻辣鍋品牌青花驕，提供單點與套餐消費方式，標榜以重慶江津九葉青花椒熬製湯底，尤其是飄著清香的「青麻椒肥牛鍋」令許多網友印象深刻，「連不太敢吃辣的都說好吃」、「被綠色的麻辣鍋圈粉」。青花驕因高品質的服務，讓網友們認為很適合家人朋友聚餐，先前青花驕在Costco好市多上架麻辣鍋底料理包，還引起YouTuber拍片開箱風潮，帶動討論聲量。

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NO. 3 新馬辣經典麻辣鍋

馬辣集團旗下品牌新馬辣，主打高級肉品吃到飽，從美國CAB安格斯黑牛、A級松阪豬、紐澳特級牛舌，到阿根廷天使紅蝦都無限量供應，其中最令網友驚艷的就是和牛系列，包含澳洲黑毛和牛、美國SRF極黑和牛，另外還會不定期推出哈根達斯新口味，不管是肉控、冰淇淋控或是海鮮控都能大吃一頓，因為品項豐富，很適合與親朋好友點多道料理一起分享。

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NO. 4 海底撈火鍋

在全台各地擁有多家分店的海底撈火鍋，消費方式採單點制，由於周邊服務非常周到，如川劇變臉秀、撈麵秀總能炒熱氣氛，另外還可以跟閨蜜們一起體驗美甲服務，因此許多網友都認為，不管是大人還是小孩，都能在海底撈火鍋吃得開心、玩得開心。最近海底撈火鍋還推出超狂外送服務，連川劇變臉也能到府表演，令網友驚嘆「真的太強了！」

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NO. 5 問鼎麻辣鍋養生鍋

馬辣集團旗下品牌問鼎，提供單點與套餐消費方式，網友熱議話題都圍繞在其多元的服務，如美甲彩繪、按摩、川劇變臉秀等，其中網友覺得最特別的就是「龍袍、鳳袍道具免費租借」，可以跟親朋好友一起體驗當一日娘娘、一日皇上，趣味十足。店內還備有各種小物，像是髮圈、熊寶貝、手機套，相當貼心。

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NO. 6 馬辣

主打頂級麻辣火鍋吃到飽的馬辣，由於品項非常多，從肉品、海鮮到甜點都有超多選擇，因此是許多網友聚餐好所在。另外，馬辣還會在不同季節推出各種水果吃到飽，像是先前期間限定推出芒果吃到飽、玉荷包吃到飽，而網友最常提到的就是「大湖草莓吃到飽」，無限量供應新鮮採摘的草莓，搭配罪惡感十足的煉乳，讓網友紛紛tag好友說要一起去吃。

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NO. 7 小蒙牛

小蒙牛分成吃到飽的「小蒙牛麻辣養生鍋」及個人鍋的「小蒙牛精緻鍋物」，主打蒙古藥膳鍋底，有別於四川麻辣口感，其鍋底以植物、中藥材、豬大骨熬煮而成，令網友大讚「鍋底的鹹度跟辣度都很合胃」、「湯頭很特別」。小蒙牛在2020年3月期間，曾推出449元學生吃到飽套餐（現已結束），吸引不少學生族群tag朋友表示「一起去吃！」

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NO. 8 辛殿麻辣鍋

主打正宗川味麻辣鍋的辛殿，消費方式採吃到飽，湯底分成紅鍋、白鍋、鴛鴦鍋，紅鍋選用正宗四川川辣乾與多種中藥食材熬製，白鍋則用蔬果、豬大骨與蒜頭熬煮，許多網友認為白鍋「越煮越清甜」、「可以襯托食材的原味」，相當推薦。辛殿2020年進軍台北公館商圈，改造60年台鐵老宅，掀起討論熱度，許多網友會找好友一起到辛殿公館店聚餐打卡，成為IG熱門新景點。

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NO. 9 鼎王麻辣鍋

鼎王麻辣鍋最大特色就是店員90度彎腰鞠躬，讓顧客享受尊榮級服務，鴨血豆腐更是招牌必點，鴨血多汁、豆腐入味，可以無限續加。另外，酸菜白肉鍋酸中帶甜，也是經典口味之一，所以網友推薦可點麻辣＋酸菜鴛鴦鍋，一次享受。2020年11月，鼎王麻辣鍋與必勝客合作推出「燃魂麻辣鍋比薩」，令網友躍躍欲試「麻辣鍋好像不錯」、「有興趣」。

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NO. 10 老四川巴蜀麻辣燙

老四川標榜正宗講究的「三香三椒三料．七滋八味九雜」巴蜀麻辣燙，花椒與辣椒搭配而成的湯底，吃起來麻辣辛香卻不會嗆口，提供單點與套餐消費方式，有兩人、三人、四人套餐，多人聚餐不用煩惱到底要點什麼。不敢吃辣的人則可點以豬大骨、中藥熬煮的養生白味鍋，湯汁香濃甘醇，沒有藥膳味，受到許多網友青睞。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年01月01日至2020年12月31日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『歡聚連鎖麻辣火鍋店』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」



