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境外汙染來了！ 雲嘉南高屏空品紅色警戒

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
今天南部地區雲嘉南、高屏空品區及馬祖「紅色警示」等級。圖／取自環保署空氣品質監測網
今天南部地區雲嘉南、高屏空品區及馬祖「紅色警示」等級。圖／取自環保署空氣品質監測網

環保署空氣品質監測網指出，今天環境風場為東北風，下風處南部地區清晨受輻射冷卻影響，可能出現逆溫現象，水平及垂直擴散較差，汙染物易累積於近地面。依今早10時的監測結果，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及澎湖地區主要為「普通」等級；中部空品區及金門地區為「橘色提醒」等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖更達「紅色警示」等級。

依監測資料及氣象局今早10時氣象資料顯示，昨天中國上海地區PM2.5最高濃度約150微克/立方公尺，由於今下午起強烈大陸冷氣團南下，挾帶境外汙染物影響台灣，其影響程度視上游汙染物累積和降雨情形有所變化，汙染物隨東北風由北往南傳輸，晚間逐漸影響至中南部地區，加上受地形影響，擴散條件較差，汙染物較易累積。

空氣品質監測網預報表示，花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、宜蘭空品區及澎湖地區為「普通」等級，北部及竹苗空品區短時間可能達橘色提醒等級；中部空品區及金門地區為「橘色提醒」等級，中部局部地區及金門局部短時間可能達紅色警示等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖為「紅色警示」等級。

監測網指出，明後兩天受到強烈大陸冷氣團影響，中部以北位於迎風面，擴散條件佳，南部地區位於下風處，須留意汙染物累積情形，19日至22日環境風場則逐漸轉為偏東風，西半部地區位於背風側，擴散條件轉差，須留意汙染物累積。

今天空氣品質不佳，有境外汙染。圖／取自環保署空氣品質監測網
今天空氣品質不佳，有境外汙染。圖／取自環保署空氣品質監測網

冷氣團 金門 澎湖

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