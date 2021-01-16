春節將至猴硐會通嗎？ 台鐵：2月8日雙線通車目標不變

台鐵瑞芳-猴硐間K12+233處於去年12月4日因連至豪雨，造成邊坡大規模坍方、路線中斷，經動員工務、電務及電力等單位超過1000人次積極搶通，克服惡劣天候及施工條件嚴峻，於12月14日恢復東正線單線雙向行車，同時並加設全測站監控坡面變化，以維行車安全。

然而春節將至，若無法雙線通車，恐怕會造成交通不便。對此，台鐵說，針對邊坡坍塌第二階段西正線搶修作業，由於路線上崩落土石等破碎岩盤，讓整體搶修工作難度更高，而為防止岩盤再次滑動，規畫以施作孔徑較大排樁擋土牆，來穩固邊坡確保安全。

台鐵說，在搶修作業期間位處迎風面的工地現場，受東北季風影響降雨不斷連日濕冷，加上近日寒流侵襲，在安全措施前提下工人冒雨冒冷工作，同心協力動員搶修，發揮刻苦刻難傳統精神，夜以繼日趕辦。

台鐵說，現已完成施工構台組裝，刻正進行主要排樁擋土牆全套管基樁施作，在工法、工序均已安排妥當下，工程進度符合規畫控管目標，預計可在2月5日前完成排樁擋土牆以防止邊坡滑動，之後進行西正線軌道整正、號誌調整及電車線架設等，致力於2月8日達成搶通西正線恢復雙線雙向通車目標。