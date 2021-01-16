快訊

康友案黃文烈之女過境台灣遭攔截 北檢諭令限制出境

下午變天！ 強冷氣團挾雨襲這兩天最冷探8度 明天最多雨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

春節將至猴硐會通嗎？ 台鐵：2月8日雙線通車目標不變

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台鐵猴硐坍方段持續搶修中。圖／台鐵提供
台鐵猴硐坍方段持續搶修中。圖／台鐵提供

台鐵瑞芳-猴硐間K12+233處於去年12月4日因連至豪雨，造成邊坡大規模坍方、路線中斷，經動員工務、電務及電力等單位超過1000人次積極搶通，克服惡劣天候及施工條件嚴峻，於12月14日恢復東正線單線雙向行車，同時並加設全測站監控坡面變化，以維行車安全。

然而春節將至，若無法雙線通車，恐怕會造成交通不便。對此，台鐵說，針對邊坡坍塌第二階段西正線搶修作業，由於路線上崩落土石等破碎岩盤，讓整體搶修工作難度更高，而為防止岩盤再次滑動，規畫以施作孔徑較大排樁擋土牆，來穩固邊坡確保安全。

台鐵說，在搶修作業期間位處迎風面的工地現場，受東北季風影響降雨不斷連日濕冷，加上近日寒流侵襲，在安全措施前提下工人冒雨冒冷工作，同心協力動員搶修，發揮刻苦刻難傳統精神，夜以繼日趕辦。

台鐵說，現已完成施工構台組裝，刻正進行主要排樁擋土牆全套管基樁施作，在工法、工序均已安排妥當下，工程進度符合規畫控管目標，預計可在2月5日前完成排樁擋土牆以防止邊坡滑動，之後進行西正線軌道整正、號誌調整及電車線架設等，致力於2月8日達成搶通西正線恢復雙線雙向通車目標。

台鐵也說，交通部常務次長祁文中在代理台鐵局長的第一天，即在上午8時就到瑞芳-猴硐搶修現場慰勉持續趕工的同仁，共同努力達成春節前完成雙線通車的目標。

台鐵猴硐坍方段持續搶修中。圖／台鐵提供
台鐵猴硐坍方段持續搶修中。圖／台鐵提供

台鐵 瑞芳

延伸閱讀

春節「搭郵輪」返鄉！星夢郵輪首創 輕鬆「玩」到家

桃園市春節垃圾清運表出爐 大年初一到初四停收垃圾

瑞芳猴硐西正線加緊搶修 春節前2月8日全線雙向通車

台鐵猴硐段坍方做明隧道 居民盼有聯外道路

相關新聞

下午變天！ 強冷氣團挾雨襲這兩天最冷 明天最多雨

強烈大陸冷氣團來襲。中央氣象局說，下午北台灣開始變天，今晚到明天雨量最多，基隆北海岸、宜蘭地區和大台北山區留意局部較大雨...

整理包更新／全台嚴重血荒！ 各地捐血救人資訊一次查

國內入冬以來嚴重血荒，根據台灣血液基金會提供的最新血液庫存量資訊，4種血型的庫存量都極度欠缺（ http://www.b...

一張圖看國內血荒多嚴重 高雄捐血中心最慘

根據台灣血液基金會提供今天的最新血液庫存量資訊顯示，全國4種血型的庫存量都慘兮兮，台北、新竹、台中、台南、高雄5個捐血中...

強烈冷氣團下午來襲！台中市衛生局：牢記禦寒5步驟

強烈大陸冷氣團來襲。中央氣象局說，強烈大陸冷氣團南下，預計今天下午起變天，愈晚愈冷。台中市衛生局說，強烈冷氣團來襲，提醒...

強烈冷氣團來襲！ 勞工雇主應啟動低溫應變避免職災

強烈大陸冷氣團今天來襲，避免因低溫引發腦心血管疾病等職業災害，台中市勞工局呼籲，雇主應特別注意低氣溫作業風險，適度調整工...

境外汙染來了！ 雲嘉南高屏空品紅色警戒

環保署空氣品質監測網指出，今天環境風場為東北風，下風處南部地區清晨受輻射冷卻影響，可能出現逆溫現象，水平及垂直擴散較差，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。