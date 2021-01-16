疫情衝擊！國道通行費逆勢成長5億 用路人都往國3衝

新冠肺炎衝擊我國許多產業，不過根據交通部統計，去年國道全年交通量逆勢成長1.4%，通行費多賺5億元，而在國道交通量上，國3在6月後比國5增加服加幅度還多，推估與較接近山區及風景區有關，民眾在疫情影響下較想往戶外跑。

交通部高公局就新冠肺炎疫情對國道交通影響分析顯示，去年非連續假期國道交通量，於2到4月逐漸下降，4月下降幅度較大，但於5月回升，6月後即為正成長，8月上升幅度較大，但全年平均交通量在一增一減下，略微上升1.4%。

平日與假日交通量變化來看，2月到4月因觀光人數受到疫情影響而減少，假日交通量下降幅度較平日嚴重，其中4月假日減少11%、平日減少5%，但5月後逐步回升，6月後開始正成長，8月則因暑假影響，假日交通量增加8%，平日增加6%。

至於去年國道通行費收則有242億，較前年237億增加2.1%。國道通行費與交通量增減幅度有關，於2到4月逐漸下降，4月下降最多，交通量衰退6.7%，通行費收入也減少6.2%，5月後即轉為正成長，8月上升最多，大幅成長6.4%，通行費收入更增加9.5%。

細看分區交通量變化，三區中交通量增減幅度南區>中區>北區，與本土病例（疫情傳染程度）資料相符，可能為受其影響，或為北、中區商業旅次較多的因素。以假日為例，南部暑假交通量增加15%，北部僅成長2%，中區成長10%。若以今年4月為例，南部交通量衰退10%，中南部皆衰退12%。

另各國道中交通量增減幅度國5>國3>國1>國1高架，國3於6月後假日增減幅度較國5增加，推測國3交通量大幅成長可能原因為較接近山區及風景區，而民眾受疫情影響出遊多往山區、戶外踏青所致。

全國道交通量方面，去年春節、和平、清明連假受到疫情影響，其中以清明節下降較嚴重；而端午恰逢疫情解封後第一個連續假期，交通量上升最多；國慶則因與中秋僅差距4天，有分流之效果，且疫情較穩定，受到疫情影響較小。