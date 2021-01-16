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快翻衣櫃！「穿系服」玩六福村 不限身分通通5.8折
寒假啟動！六福村主題遊樂園號召全台大學生、各系系友入園找刺激找回憶，特別企劃限定優惠，凡是穿著系服入園，現場即可立享購票5.8折優惠。
隨著陽明大學、交通大學併校在即，近期在社群網頁紛紛洗版，出現「校友回娘家」拍照見證歷史的熱潮，六福村也號召遊客們穿著系服入園暢玩、展現認同感。
六福村行銷經理黃淑芳表示，1月18日至2月9日到六福村玩，只要身穿所屬科系系服，服裝上有校系文字或徽章辨識，不論是在學或是畢業校友，通通都能享有現場購票優惠580元(原價999元)。
此外，沒有系服的在學學生也有優惠，只要揪3人成行，透過六福村官網購票即享1,650元優惠(原價2,697元)，揪滿6人2,988元(原價5,394元)，越多人越便宜。
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