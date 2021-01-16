快翻衣櫃！「穿系服」玩六福村 不限身分通通5.8折

寒假啟動！六福村主題遊樂園號召全台大學生、各系系友入園找刺激找回憶，特別企劃限定優惠，凡是穿著系服入園，現場即可立享購票5.8折優惠。

隨著陽明大學、交通大學併校在即，近期在社群網頁紛紛洗版，出現「校友回娘家」拍照見證歷史的熱潮，六福村也號召遊客們穿著系服入園暢玩、展現認同感。

六福村行銷經理黃淑芳表示，1月18日至2月9日到六福村玩，只要身穿所屬科系系服，服裝上有校系文字或徽章辨識，不論是在學或是畢業校友，通通都能享有現場購票優惠580元(原價999元)。