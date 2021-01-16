春節「搭郵輪」返鄉！星夢郵輪首創 輕鬆「玩」到家

春節返鄉多了「郵輪」這項新工具，不必搶票，吃喝玩樂一應具全，輕輕鬆鬆玩到家。這是星夢郵輪「探索夢號」的新創舉，春節期間推出兩天一夜「春節返鄉小旅行」、「孝親微旅行」，將藍色公路化身為交通新選擇；另有分別於小年夜與初二出發的四天三夜「新春主題航次」，透過年貨大街、春聯教學等系列精彩活動，體驗最難忘的海上新年。

星夢郵輪「探索夢號」從2020年7月在台復航起，先後啟動郵輪跳島、環島航程，恢復營運近半年，深獲好評。2021年，星夢郵輪增設兩天一夜「返鄉小旅行」航程，從基隆出發、航向高雄，提供旅客更從容、更優雅的返鄉方式。星夢郵輪台灣區業務部副總裁劉曉寧表示，農曆新年即將到來，返鄉交通成為國人關注的議題。為順應行政院院長蘇貞昌日前提示相關單位提前部署春節南北疏運，星夢郵輪探索夢號特別規劃此航程，除了響應中央政府疏運政策，也要一次滿足年節返鄉以及春節類出國旅遊的雙重需求。

「孝親微旅行」從高雄出發、航向基隆，以交通分流的概念，提供以郵輪移動的方式，讓長輩北上同享春節團聚之樂，同時還能體驗郵輪旅遊的樂趣。「返鄉小旅行」、「孝親微旅行」每房4,799元起，最多可容納4人入住（已含港務費）。