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春節「搭郵輪」返鄉！星夢郵輪首創 輕鬆「玩」到家

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
「春節返鄉郵輪」可以盡情吃喝玩樂、輕鬆睡一晚就到家。記者羅建怡／攝影
「春節返鄉郵輪」可以盡情吃喝玩樂、輕鬆睡一晚就到家。記者羅建怡／攝影

春節返鄉多了「郵輪」這項新工具，不必搶票，吃喝玩樂一應具全，輕輕鬆鬆玩到家。這是星夢郵輪「探索夢號」的新創舉，春節期間推出兩天一夜「春節返鄉小旅行」、「孝親微旅行」，將藍色公路化身為交通新選擇；另有分別於小年夜與初二出發的四天三夜「新春主題航次」，透過年貨大街、春聯教學等系列精彩活動，體驗最難忘的海上新年。

星夢郵輪「探索夢號」從2020年7月在台復航起，先後啟動郵輪跳島、環島航程，恢復營運近半年，深獲好評。2021年，星夢郵輪增設兩天一夜「返鄉小旅行」航程，從基隆出發、航向高雄，提供旅客更從容、更優雅的返鄉方式。星夢郵輪台灣區業務部副總裁劉曉寧表示，農曆新年即將到來，返鄉交通成為國人關注的議題。為順應行政院院長蘇貞昌日前提示相關單位提前部署春節南北疏運，星夢郵輪探索夢號特別規劃此航程，除了響應中央政府疏運政策，也要一次滿足年節返鄉以及春節類出國旅遊的雙重需求。

「孝親微旅行」從高雄出發、航向基隆，以交通分流的概念，提供以郵輪移動的方式，讓長輩北上同享春節團聚之樂，同時還能體驗郵輪旅遊的樂趣。「返鄉小旅行」、「孝親微旅行」每房4,799元起，最多可容納4人入住（已含港務費）。

此外，看好國旅商機，星夢郵輪也推出探索夢號四天三夜「新春主題航次」，於小年夜（2/10）與初二（2/13）分別從基隆啟航，陸續抵達高雄、花蓮，輕鬆搭郵輪環島走春。「海上年貨大街」也可感受辦年貨的樂趣，或報名書法教學書寫春聯，船上也提供多元的年夜飯選擇，例如品嘗自己特製的水餃，象徵招財進寶；體驗東南亞傳統「撈魚生」習俗，期許來年「越撈越旺」等。

星夢郵輪探索夢號是第一艘復航的國際郵輪，船上防疫措施完備，吸引不少海外媒體報導、取經。記者羅建怡／攝影
星夢郵輪探索夢號是第一艘復航的國際郵輪，船上防疫措施完備，吸引不少海外媒體報導、取經。記者羅建怡／攝影
星夢郵輪探索夢號春節期間，規劃兩天一夜「春節返鄉小旅行」、「孝親微旅行」，將藍色公路化為返鄉交通新選擇。圖／星夢郵輪提供
星夢郵輪探索夢號春節期間，規劃兩天一夜「春節返鄉小旅行」、「孝親微旅行」，將藍色公路化為返鄉交通新選擇。圖／星夢郵輪提供

郵輪 春節 年貨大街

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