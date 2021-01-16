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下午變天！ 強冷氣團挾雨襲這兩天最冷探8度 明天最多雨

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下午變天！ 強冷氣團挾雨襲這兩天最冷 明天最多雨

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
下半天北台灣開始變天。本報資料照片
下半天北台灣開始變天。本報資料照片

強烈大陸冷氣團來襲。中央氣象局說，下午北台灣開始變天，今晚到明天雨量最多，基隆北海岸、宜蘭地區和大台北山區留意局部較大雨勢。最冷時間在明天和下周一清晨。

氣象局說，冷空氣今下午抵達，逐漸影響台灣，下午起迎風面，基隆北海岸、宜蘭地區和大台北山區雲量增多。這波比前面幾波水氣少，主要迎風面降雨為主，集中北台灣，今晚到明天水氣最多，基隆北海岸、宜蘭地區和大台北山區留意局部較大雨勢，下周一水氣減少，變成偏乾形式。

氣象局說，這波冷空氣是強烈大陸冷氣團等級，比前兩波弱，但夜間清晨溫度還是低，低溫表現上，明後天清晨，特別是後天溫度低，西半部、東北部普遍低溫10到12度，苗栗以南、台中局部地區會出現8.9度低溫，低於10度感受是差不多冷的。

氣象局稍早也發布低溫特報，今天下午起強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫逐漸下降，明天到下周一強烈大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣寒冷，其他地區早晚亦偏冷，有10度以下氣溫發生的機率。今晚至明日局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。基隆市、新北市、桃園市有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，台北市、新竹縣、嘉義縣、台南市、金門縣則有10度以下氣溫發生的機率。

白天高溫方面，氣象局說，今天相較溫暖，北台灣20到22度，明後兩天整天涼冷，北部降為14到15度，中南部高溫低於20度，或是只有21度，花東15到18度。

降雨方面，氣象局說，冷空氣下來會伴隨降雨現象，桃園以北跟東北部比較明顯，下午雲量增多，基隆北海岸、宜蘭地區雨勢明顯，晚間到明天整天桃園以北到東北部感受較深，其他地方感受沒那麼明顯。

氣象局說，明後天清晨最為涼冷，冷空氣整天影響，下周二才會減弱，天氣表現上會回到相對穩定，溫度可回升到20度。下周四、五以後，雲量增多，周五有華南雲雨區接近台灣，為西半部跟東半部有明顯降雨。

至於會不會下雪，氣象局說，這波冷空氣，水氣含量較前兩波少，範圍比較侷限迎風面降雨，水氣含量偏低層，地形抬升後又降雨，但條件沒那麼好。低溫呈現上高山有機會達到，但水氣含量不是很多，降雪情形不是很明顯，條件許可才會下，專程上山賞雪可能看到機會低，但會有結冰、結霜狀況出現。

氣象局說，下周四、周五屬於預報後期，目前預計北台灣20度以上，沒有顯著急遽降溫，主要是水氣增多，下周五這天天氣轉變大，西半部降雨現象呈現出來，東半部更為明顯。

未來是否還有寒流？氣象局說，目前來看，比較明顯就是前面幾波，預報集中在七天跟十天，沒看到明顯冷空氣，未來是否有更強冷空氣還是有機會，但後期預報以水氣增多為主，溫度劇烈降幅還沒有看到。

氣象局最新低溫特報。圖／氣象局提供
氣象局最新低溫特報。圖／氣象局提供

氣象局 冷氣團

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