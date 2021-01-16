桃市流感疫苗剩1.5萬劑 桃市呼籲民眾速打

入冬以來寒流一波波，桃園市上周流感與類流感急診就診人數達2331人次，加上其他縣市出現今年首例流感重症個案，為1名未接種疫苗的77歲老婦，她所感染型別為H3N2，正好與今年度流感疫苗株相符。桃園市衛生局表示，目前桃園市流感疫苗剩餘1.5萬劑，由於近日氣溫變化大，呼籲民眾儘速施打以預防流感上身，保護自己也是保護家人。

桃園市衛生局指出，衛福部疾管署上周公告的流感重症個案（77歲婦人）雖非桃園市個案，但桃園市上周流感與類流感急診就診人次達2331人次，顯見近日氣溫變化大，絕對不可輕忽對流感的防護，感染流感後可能出現嚴重併發症，如細菌性及病毒性肺炎，多見於老年人、嬰幼童及慢性疾病患者，而接種疫苗就是預防流感最好的方法。

市府衛生局統計，目前流感疫苗剩餘1萬餘劑，為擴大保護市民，市府另添購5千劑疫苗開放設籍桃園市的市民不限年齡免費接種，請市民攜帶身份證及健保卡，儘速前往13區衛生所接種，流感疫苗接種問題可洽防疫專線0800-033-355或市民熱線1999。

由於新冠肺炎疫情仍未平息，桃園市衛生局也呼籲民眾，疫情期間更須注重健康保養，按時接種流感疫苗增加免疫力，可減少罹患流感的機會，並減少醫療就診與住院，尤其65歲以上長者及學齡前幼兒屬流感的高風險族群，更應每年施打流感疫苗。

衛生局提醒，呼吸道疾病易透過飛沫及接觸傳染，民眾應儘量避免出入人潮壅擠、空氣不流通公共場所，並加強個人衛生防護，務必正確戴口罩，落實社交距離並注意咳嗽禮節及生病在家休息等個人衛生防護，減少病毒感染機會，保護自己也保護他人，如就醫時務必主動告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC）。