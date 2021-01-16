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防疫期間口罩遮臉 只能「眉目傳情」微整型正夯

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
台商妻鄭小姐趁防疫期間修整淚，鼻邊溝紋及除斑。圖／高雄阮綜合醫院提供
台商妻鄭小姐趁防疫期間修整淚，鼻邊溝紋及除斑。圖／高雄阮綜合醫院提供

新冠肺炎爆發以來，人人戴上口罩自保，社交表情多靠上半臉，但不少人發現皺紋悄悄爬上眉眼，靠臉吃飯的人更是在意，因此尋求微整型的民眾增多，高雄阮綜合醫院發現，去年4月、8月及今年1月，是疫情發生以來三波醫美微整型高峰。

「院綜合」醫師劉家銘說，去年4月初疫情稍趨緩，一名隨台商老公奔波台海兩地的42歲鄭小姐，一回高雄馬上就抬頭紋、眼睛淚溝與兩頰黑斑問題求治，術後淚溝平順、鼻邊溝紋變淺、膚色明亮，人才寬心。另一名在融資業當主管的張先生，去年8月也來處理抬頭紋、淚溝及法令紋，希望保持年輕活力。

劉家銘說，防疫期間，民眾尋求微整型，最在意的上半臉的抬頭紋、淚溝、眼袋，其次是斑點、斑塊，皮膚暗沈、毛孔粗大，最後才是皮膚鬆弛、法令紋、嘴邊的木偶紋。但整完一部分，會再加碼處理其他部分的「瑕疵缺陷」，趕走老態。

其中，年輕人愛打玻尿酸豐脥，網美則愛填充玻尿酸、自體脂肪紡，中年人則愛除斑、打肉毒桿菌素除皺、以皮秒雷射改善臉部暗沉和毛孔，熟齡男女尤其是事業有成者，多會選擇音波拉提或電波拉提拉皮，不少趕在農曆春節前，趁口罩可以遮擋微整「跡證」的時機，整修門面。

不過劉家銘提醒，微整型雖不屬於侵入性手術，也無傷口，但想達到自然美，仍需時間修復，除斑的皮秒雷射一個月左右可以見效，其他微整通常約需要半年到一年。

防疫期間人人戴口罩，只能靠「眉目傳情」。圖／高雄阮綜合醫院提供
防疫期間人人戴口罩，只能靠「眉目傳情」。圖／高雄阮綜合醫院提供
劉家銘醫師表示，疫情發生以來，出現4月、 8月及1月等三波微整型高峰。記者王昭月／攝影
劉家銘醫師表示，疫情發生以來，出現4月、 8月及1月等三波微整型高峰。記者王昭月／攝影

疫情 口罩 新冠肺炎

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