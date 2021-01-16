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避免戶外運動！凌晨起南部再現紅害！ 更勝上一波空汙

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
寒流夾帶境外汙染，又西半部風速微弱，今天凌晨起，南部空氣品質不佳。圖／擷取自環保署空氣品質監測網畫面
寒流夾帶境外汙染，又西半部風速微弱，今天凌晨起，南部空氣品質不佳。圖／擷取自環保署空氣品質監測網畫面

寒流夾帶境外汙染，又西半部風速微弱，今天凌晨起，南部空氣品質不佳，台南新營、善化及台南市區3個測站都達到紅害，環保局除成立跨局處應變小組，並請民眾做好自我防護，避免戶外激烈運動。

台南新營、善化及台南市區3個測站從今天凌晨兩點起就呈現紅色預警，空氣品質指標對所有族群都不健康。台南市環保局表示，今天凌晨到上午，西半部風速微弱，1km以下趨於靜風，陸風相當微弱，地表輻射逆溫仍顯著，境內汙染顯著累積，而有多個監測站達紅害等級。

但午後北風增強，大氣水平條件逐漸轉好，但另一波境外汙染逐漸南下，汙染物隨北風南下雖逐漸往西移動，但預估抵達台南市仍有每立方公尺35至45微克，空氣品質預估為橘警等級。晚上境外汙染結束，北風強勁，台南市境內風速增強，擴散條件好，PM2.5濃度降低，空氣逐漸轉好。

市長黃偉哲提民眾上班出門要記得配戴口罩防護，並避免進行戶外劇烈運動。環保局長謝世傑表示，市府已於今日啟動跨局處應變小組，加強各項汙染源稽查，減緩這波空氣汙染。

1月13日凌晨至中午南部也出現同樣狀況，但台南只有1處測站達到紅害，這次有3處固定、1處機動測站達到紅害。

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