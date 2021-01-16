整理包更新／全台嚴重血荒！ 各地捐血救人資訊一次查

國內入冬以來嚴重血荒，根據台灣血液基金會提供的最新血液庫存量資訊，4種血型的庫存量都極度欠缺（ http://www.blood.org.tw/Internet/main/index.aspx ）。台北捐血中心粉絲團透露，「醫院領血已被我們打五折了，血庫真的很空，沒辦法滿足用血需求」，請社會大眾踴躍捐血。

聯合報本於媒體社會責任，整理全台今天起近期各地捐血資訊，可能不盡完善，謹供民眾參考。文字未能詳載之捐血資訊，請見附圖及各捐血中心網站及臉書粉絲頁。

※台北捐血中心

●北北基宜花今明兩天假日捐血活動（http://bit.ly/3qlpW9R）。

捐血捷運行。圖／取自台北捐血中心粉絲團

●林口扶輪社、新北市議員蔡淑君服務處聯合捐血活動，今天上午9時至下午4時30分，在文化一路與仁愛一路口（運動公園），凡捐血者，供應現煮蔬食擔仔麵，限量600碗。捐250 cc送保溫便當，捐500 cc送保溫便當盒加圍巾組，送完為止。現場有6輛捐血車。

●家樂福天母店、草山扶輪社+社服團，今天上午9時30分至下午5時30分，在天母家樂福（德行西路）舉辦捐血活動。捐250 cc送100元禮券+家樂福禮品，捐500 cc送200元禮券+家樂福禮品，送完為止。電話：(02)82625140。

●即日起至1月31日每周六、周日的上午10時至晚上6時，在土城號捐血車（新北市土城區裕民路171巷裕民廣場內）捐血成功，送中化乾洗手，捐250 cc送1瓶，捐500 cc送2瓶，送完為止。

台北捐血中心今天捐血活動場次。圖／取自台北捐血中心網站

台北捐血中心明天捐血活動場次。圖／取自台北捐血中心網站

※新竹捐血中心

●國際同濟會台灣總會今天舉辦捐血活動，在桃園區同德六街捐血亭（展演中心旁）、桃園捐血站（桃園區文康街61號）、南門捐血室（桃園區三民路三段182號3樓之一），活動時間上午9時至下午5時。

捐血250cc好禮二選一：烤雞一隻（家樂福烤雞兌換券）或三好米2公斤1包+情人衛生紙一串。捐血500cc可獲四項好禮：烤雞一隻（家樂福烤雞兌換券）、三好米2公斤1包、情人衛生紙一串、洗衣精一瓶。聖保祿醫院提供免費健檢：乳房攝影、子宮頸抹片檢查、大腸癌篩檢、血壓測量。

●新竹縣政府消防局今天舉辦愛心捐血活動，在竹北愛心樓（光明11路215巷8號），活動時間上午8時30分至下午3時30分。捐250cc送一張鼎盛十里鍋物板腱牛肉鍋招待券，捐500cc再贈兩張168元現金抵用券；數量有限，送完為止。

新竹縣政府消防局今天舉辦愛心捐血活動，捐250cc送一張鼎盛十里鍋物板腱牛肉鍋招待券，捐500cc再贈兩張168元現金抵用券；數量有限，送完為止。圖／取自新竹捐血中心粉絲團

●觀音獅子會今天舉辦愛心捐血活動，在金鑽牛排停車場（桃園市觀音區大觀路2段322號），活動時間上午9時至下午4時。

●三安社區發展協會明天舉辦愛心捐血活動，地點在東安國中旁（桃園市平鎮區平東路203號），活動時間上午9時至下午4時30分，當日完成捐血，贈捐血運動帽，送完為止。

新竹捐血中心今天捐血活動場次。圖／取自新竹捐血中心粉絲團

新竹捐血中心明天捐血活動場次。圖／取自新竹捐血中心粉絲團

※台中捐血中心

●花壇國際獅子會今天在花壇鄉立圖書館紅磚道舉辦捐血活動，活動時間上午9時30分至下午4時。

●中彰投雲地區捐血月的廟宇支援捐血活動共56場次（ http://www.tc.blood.org.tw/Internet/Taichung/docDetail.aspx?uid=6412&pid=6408&docid=49366 ）。

●南投竹山紫南宮捐血送牛年金、銀錢母，捐250cc送銀錢母1個，捐500cc送金銀錢母各1個。活動地點在水濂廣場，活動時間上午9時至下午3時（結束時間視人潮狀況調整），活動日期請見紫南宮臉書（ https://www.facebook.com/landg0d ）。

紫南宮捐血活動時程。圖／取自紫南宮臉書

※台南捐血中心

●台南捐血中心今明兩天捐血活動場次（ http://www.tn.blood.org.tw/Internet/Tainan/docDetail.aspx?uid=6413&pid=6409&docid=49368 ）。

台南捐血中心今明兩天捐血活動場次。圖／取自台南捐血中心網站

●即日起推出定期捐血集點活動，只要民眾個人定期捐血達3次，且其中一次須在嘉南地區的固定捐血點或巡迴捐血點捐血，即可兌換限量黑琵側背包1個。

台南捐血中心在嘉南地區共設有7個固定捐血點，包括永福、和緯、小東、新營等捐血室、中山捐血車(台南公園)、嘉義捐血站、嘉義公園捐血車。捐血月期間還有歡慶消防節，消防熱血活動、捐血贈免費碗粿、限量紅包袋等活動；轄區內鄉鎮巡迴捐血車場次也有加贈春聯等活動，可至台南捐血中心官網（ http://www.tn.blood.org.tw/Internet/Tainan/index.aspx ）查詢。

台南捐血中心推出限量黑琵側背包集點活動。圖／取自台南捐血中心臉書粉專

●1月16日周六，雙隱天災關懷協會愛心捐血活動，地點在新化國小前（台南市新化區中山路173號），活動時間上午9時至下午4時30分，捐血送優質白米+統一商品券1份，捐500cc加倍送；數量有限，送完為止。

●1月17日周日，總理大餐廳在中山捐血車（台南轉運站對面）舉辦捐血活動，活動時間上午9時至下午5時，捐血贈福袋、英倫風托特包、無患子洗衣精；數量有限，送完為止。

●1月17日周日，嘉義九華山地藏庵捐血活動，地點在九華山地藏庵廟前（嘉義市民權路255號），活動時間上午9時至下午5時，嘉義捐血站、嘉義公園捐血車同步配合；捐血加贈紀念品；數量有限，送完為止。

●1月17日周日，大林扶輪社捐血活動，地點在大林國小前，活動時間上午9時至下午5時，捐血贈鴨肉湯禮盒、限量鴨舌帽，捐血500cc雙份分享；數量有限，送完為止。

●台南市立醫院1月18日下周一舉辦捐血活動，在台南市立醫院大門前，活動時間上午10時至下午5時，捐血250cc送商品卡，捐血500cc雙倍；數量有限，送完為止。

●1月19日下周二，119消防節捐血活動，在永華路消防局（台南市安平區永華路二段898號)），活動時間上午9時30分至下午5時，捐血送關廟麵、棒球帽；數量有限，送完為止。

●1月19日下周二，在安南消防分隊前（台南市海佃路三段63號），活動時間上午10時至晚上6時，捐血送白米+春聯+棒球帽；數量有限，送完為止。

●1月19日下周二，國泰人壽展麻豆一課C區在台南市下營國小前舉辦捐血活動，活動時間上午10時至下午4時30分，捐血送國泰花生（盒）+彩券+捐血月特別好禮；數量有限，送完為止。

※高雄捐血中心

●高雄、屏東、澎湖、台東地區今明兩天捐血活動場次（ https://www.facebook.com/TBSFksblood/photos/a.258297957585760/3590964080985781/ ）。

高雄捐血中心今明兩天捐血活動場次。圖／取自高雄捐血中心粉絲團

●黑熊抱抱集點活動，即日起至12月31日，活動期間內捐血集點達3次，其中一次必須在高雄捐血中心業務轄區固定捐血點或巡迴捐血車，即可兌換限量黑熊HEYBO娃娃1隻。捐全血250 cc獲1點；捐全血500 cc，獲得2點。集滿3點，將集點卡出示給現場工作人員，由捐血中心工作人員操作，完成兌換。每人限換1隻。分離術捐血人記錄於血液資訊管理系統。數量有限，送完為止；或兌換其它相等點數紀念品。

高雄捐血中心推出黑熊抱抱集點活動。圖／取自高雄捐血中心粉絲團