北市嚴查日租套房 觀傳局近日開罰4案共70萬

北市加強防疫，今天展開跨局處清查疑似收住居家檢疫者的日租套房；北市府觀傳局指出，近期已針對4處日租業者分別開罰10萬至40萬元，也呼籲中央針對反覆收住居家檢疫者的住所訂定罰則，以防堵防疫破口。

觀傳局指出，北市配合中央政策，擴增防疫旅館量能，今日止已有100家防疫旅館、提供6855間檢疫客房，昨天有限度開放外縣市民眾訂房，目前檢疫量能尚為充足。

據統計，目前每日約有4000人入住防疫旅館，其餘則多住在自宅或親友無償借住之房舍，極少部分則入住疑似日租套房。因日租套房為非法旅宿，且多未能依規定消毒清潔、動線混雜，又反覆接待居家檢疫或居家隔離者入住，容易交叉感染、形成病毒傳播溫床，更引發社區居民反彈。

北市府自去（109）年9月起，已由民政局、警察局及觀光傳播局針對所有居家檢疫者過濾是否入住短租，迄今已裁處4處違規日租套房業者，總金額達70萬元。觀傳局也函請指揮中心研議開罰，杜絕此類隱身於社區內之防疫破口。

觀傳局指出，因於部分公司租用宿舍收住返國員工等特殊案例，以及市中心大樓因訂餐方便吸引居家檢疫者入住，但因上、下行電梯，皆無人管控，也有公寓宅的居家檢疫者須至一樓才能取餐，這類垂直運輸，難以用手機定位監控，形成居檢者與一般民眾近距離接觸，染疫風險極高。