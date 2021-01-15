快訊

紅色保守派的末日感：共和黨總統之路怎麼繼續走？

泰羽賽／連兩戰打不到30分鐘 戴資穎速勝李文珊晉四強

聽新聞
test
0:00 / 0:00

寒流接連報到　太魯閣梅花開了

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
這幾天氣溫回暖，許多遊客把握好天氣上山，到太魯閣園區賞梅。圖／太管處提供
這幾天氣溫回暖，許多遊客把握好天氣上山，到太魯閣園區賞梅。圖／太管處提供

連續幾波寒流，花蓮太魯閣國家公園內，包括天祥、布洛灣台地等處，梅花綻放，目前花開約8成，是最佳賞花期，接著還有一波寒流，太魯閣國家公園處表示，花期預計到這個月底，民眾可以把握機會上山賞花。

太魯閣園區內的梅樹不少，在文天祥公園、山月村、布洛灣、天祥派出所、天祥梅園等地都看得到，今年花期比往年晚，但近日已經盛放。

位於天祥的太魯閣晶英酒店前的天祥福園、梅園，是熱門的賞梅點，步道兩旁整片梅林，抬頭就能欣賞。業者推出「踏雪尋梅」一泊二食住房專案，邀遊客上山，走出飯店就能看到滿園芬芳。

布洛灣台地的梅花也開得燦爛，當地的山月村飯店業者，也在臉書報花訊，分享潔白花姿；此外，從天祥到文山溫泉，沿路約有上百棵梅樹也已陸續開花，這幾天天氣回暖，不少民眾把握難得的冬陽，山上訪花。

太魯閣國家公園管理處表示，以往大約在元旦時花況就不錯，今年略遲，目前天祥的福園開花狀況較好，梅園雖然花開的還不多，但是花苞變多了，周末還有一波冷氣團，若氣溫下探，應該還會陸續開花，估計月底前可以欣賞。太管處也提醒，上山賞花時要注意禮節，遠觀就好，不要隨便攀折花木，以免受罰。

太魯閣天祥梅園的梅花，近日逐漸綻放。圖／太魯閣晶英酒店提供
太魯閣天祥梅園的梅花，近日逐漸綻放。圖／太魯閣晶英酒店提供
太魯閣天祥梅園40多棵梅樹，是當年中橫公路開通時種下，樹齡約有60年，近日逐漸開花。圖／太管處提供
太魯閣天祥梅園40多棵梅樹，是當年中橫公路開通時種下，樹齡約有60年，近日逐漸開花。圖／太管處提供
太魯閣天祥梅園的梅花，近日逐漸綻放。圖／太魯閣晶英酒店提供
太魯閣天祥梅園的梅花，近日逐漸綻放。圖／太魯閣晶英酒店提供
太魯閣布洛灣台地的梅花盛放。圖／太管處提供
太魯閣布洛灣台地的梅花盛放。圖／太管處提供

太魯閣國家公園 賞花 寒流

延伸閱讀

寒流重創屏東蓮霧 「黑珍珠故鄉」成重災區

英國夫婦「全裸」過生活 寒流、新冠肺炎攏沒在挫

寒流無天然氣洗熱水澡 新北消保官要求業者補償

太魯閣梅花盛開 花期可持續到1月底

相關新聞

星宇航空聯手台北富邦勇士隊 2月8日首推籃球主題微旅行

星宇航空與台北富邦勇士隊聯手，帶來前所未有的籃球、航空跨界合作。星宇航空說，合作序幕「勇士所向，星宇啟航」主題周賽事，即...

阿中部長回歸牙醫本行 微奶音教兒童乖乖用牙線

我國兒童齲齒率居高不下，身為牙科醫師的衛福部長陳時中回歸本行，替長庚醫院錄製牙線教學影片。阿中部長在影片中，不時帶著「奶...

整理包／全台嚴重血荒！你也可以救人 捐血資訊一次查

國內鬧嚴重血荒，根據台灣血液基金會提供的最新血液庫存量資訊，4種血型的庫存量都很缺（ http://www.blood....

不只能暖手！暖暖包用完不要丟 家事達人教你4種功用

入冬後連續三波寒流凍得讓人受不了，除了衣物外，許多禦寒物品非常搶手，甚至有錢也買不到，最明顯的熱門物品就是「暖暖包」。不過許多人用過暖暖包後就會隨之丟棄，有日本家事達人就表示，暖暖包不只有暖手這個功能，其實還有除臭、防潮等多種用途，所以用過之後千萬不要丟掉。

周六下半天北台灣就變天！強冷氣團挾雨襲台 低溫探7度

把握好天氣，明天就要變天了！中央氣象局說，受到強烈大陸冷氣團報到影響，北台灣下半天天氣明顯轉變，該波冷空氣要到下周二才會...

林佳龍送玉山站的暖爐到了 觀測員感動「正研究怎開」

鄭明典9日在臉書表示，寒流來襲玉山北峰站只有攝氏零下14度，工作人員等於在冰櫃中工作，引發熱議。交通部長林佳龍看到PO文...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。