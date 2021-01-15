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寒流接連報到 太魯閣梅花開了
連續幾波寒流，花蓮太魯閣國家公園內，包括天祥、布洛灣台地等處，梅花綻放，目前花開約8成，是最佳賞花期，接著還有一波寒流，太魯閣國家公園處表示，花期預計到這個月底，民眾可以把握機會上山賞花。
太魯閣園區內的梅樹不少，在文天祥公園、山月村、布洛灣、天祥派出所、天祥梅園等地都看得到，今年花期比往年晚，但近日已經盛放。
位於天祥的太魯閣晶英酒店前的天祥福園、梅園，是熱門的賞梅點，步道兩旁整片梅林，抬頭就能欣賞。業者推出「踏雪尋梅」一泊二食住房專案，邀遊客上山，走出飯店就能看到滿園芬芳。
布洛灣台地的梅花也開得燦爛，當地的山月村飯店業者，也在臉書報花訊，分享潔白花姿；此外，從天祥到文山溫泉，沿路約有上百棵梅樹也已陸續開花，這幾天天氣回暖，不少民眾把握難得的冬陽，山上訪花。
太魯閣國家公園管理處表示，以往大約在元旦時花況就不錯，今年略遲，目前天祥的福園開花狀況較好，梅園雖然花開的還不多，但是花苞變多了，周末還有一波冷氣團，若氣溫下探，應該還會陸續開花，估計月底前可以欣賞。太管處也提醒，上山賞花時要注意禮節，遠觀就好，不要隨便攀折花木，以免受罰。
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