發文停止軍演抗議回饋不公 國防部恆春會勘允檢討

國防部依睦鄰工作要點，每年發給海軍三軍聯訓基地所在地的屏東縣恆春鎮公所1000萬元回饋金，鎮長陳文弘不滿鎮內有近10個訓場，演訓包含陸、空軍，卻「統包」由海軍管轄，只發單一筆，鄰近車城、枋山、滿州等鄉可領2至3筆，為突顯制度不公，日前發文國防部停止演訓；國防部常務次長李宗孝今天會同立委周春米南下會勘，允諾修法重新檢討基地劃分，將三軍聯訓基地依各項指標拆為2個訓場分別計算。

周春米說，三軍聯訓基地顧名思義，陸海空3個軍種都會到恆春基地操演，實彈射擊是家常便飯，但「國軍主要武器訓練場及油料彈藥庫影響地方睦鄰工作要點」，是以「三軍聯訓基地」單一基地作為補助基準，未考量恆春訓場眾多和受影響的範圍與人口，國防部每年編列3億8000萬元預算，「重災區」的恆春鎮卻只分到1000萬元，不如鄰鄉，難怪鎮民會反彈。

創國內發文軍方「要求停止演習」首例的恆春鎮長陳文弘，最近也被支持國軍的網友罵到臭頭，他坦言「象徵大於實質意義」，知道鎮公所無法要求軍方停止演訓，這象徵鎮民的憤怒及決心，希望軍方能重視不公平的睦鄰制度；鎮內有近10個訓場，卻統一被歸為三軍聯訓基地管轄，只有一筆補助，遠低於其他演訓鄉鎮，擺明欺負恆春人，上月與立委周春米北上協調，只增加修法後每年超過100天演訓的10%補助，大家怎能接受。

周春米說，睦鄰回饋不是漫天喊價，該由制度面合理解決，國軍演訓保家衛國，是國防不可或缺的重要環節，也該合理的回饋受影響的居民，既然睦鄰工作要點沒考量到受影響人口與頻率的問題，就應該修法；昨天會勘時才發現，演訓各項影響指標，如戰鬥直升機起降噪音等，並沒有落實監測，國防部該落實相關檢測，才能夠凝聚後續修法共識與方向。