不只能暖手！暖暖包用完不要丟 家事達人教你4種功用

入冬後連續三波寒流凍得讓人受不了，除了衣物外，許多禦寒物品非常搶手，甚至有錢也買不到，最明顯的熱門物品就是「暖暖包」。不過許多人用過暖暖包後就會隨之丟棄，有日本家事達人就表示，暖暖包不只有暖手這個功能，其實還有除臭、防潮等多種用途，所以用過之後千萬不要丟掉。

據《早安健康》報導，日本家事達人Rummy表示每到冬天天氣寒冷時，許多人都會大量囤貨暖暖包，以備不時之需。不過用完之後直接丟棄，一個冬天下來數量是非常可觀的，也會造成浪費。Rummy認為暖暖包還有4點用途，他也教導民眾可以善加使用，但必須先確保已經不會發熱再去利用，以免引發火災。

1.除臭。暖暖包裡面含有消除臭味用的活性碳，放到鞋子裡有除臭效果，甚至還可以將暖暖包封口剪開，然後裝入小盤子中，再放到鞋櫃中就可以消除臭味，等到效果沒了再丟掉。

2.防潮。暖暖包中的鐵粉、活性碳、蛭石有防潮效果，只要放到容易潮濕的衣櫃裡，就能幫助降低濕度，同時還有除臭效果。

3.園藝。Rummy表示暖暖包裡含有具備保水、透氣效果的「蛭石」，這是一種矽酸鹽，混入土中有助於增進土壤營養，再加上用來發熱的鐵粉，有助於土壤補鐵、幫助植物生長，相當適合用在園藝上。

不過他也提醒暖暖包為了促進發熱，裡面含有鹽分，直接倒入土壤會造成鹽害，影響植物發育，最好先將內容物倒在2～3片咖啡濾紙上，再倒水過濾，將鹽分溶出。

4.淨水。日本大塚商會的網路通路たのめーる推薦，泡澡的時候，可以將用過的暖暖包放到浴缸裡，就可能有提升水質的效果，但千萬不可以拿來過濾飲用水。

另外，暖暖包用到一半「暫停使用」可能會使溫度下降，並且無法繼續再用，這時候該怎麼辦？有日本網友表示暖暖包是靠鐵粉和空氣氧化來發熱，因此建議可以將使用一半的暖暖包放到塑膠袋中，再將空氣擠出、密封，就可以防止鐵粉氧化，要用的時候再拿出來就可以了。