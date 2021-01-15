快訊

紅色保守派的末日感：共和黨總統之路怎麼繼續走？

泰羽賽／連兩戰打不到30分鐘 戴資穎速勝李文珊晉四強

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不只能暖手！暖暖包用完不要丟 家事達人教你4種功用

聯合新聞網 / 綜合報導
寒流襲台，氣溫驟降，暖暖包熱銷。圖／報系資料照
寒流襲台，氣溫驟降，暖暖包熱銷。圖／報系資料照

入冬後連續三波寒流凍得讓人受不了，除了衣物外，許多禦寒物品非常搶手，甚至有錢也買不到，最明顯的熱門物品就是「暖暖包」。不過許多人用過暖暖包後就會隨之丟棄，有日本家事達人就表示，暖暖包不只有暖手這個功能，其實還有除臭、防潮等多種用途，所以用過之後千萬不要丟掉。

據《早安健康》報導，日本家事達人Rummy表示每到冬天天氣寒冷時，許多人都會大量囤貨暖暖包，以備不時之需。不過用完之後直接丟棄，一個冬天下來數量是非常可觀的，也會造成浪費。Rummy認為暖暖包還有4點用途，他也教導民眾可以善加使用，但必須先確保已經不會發熱再去利用，以免引發火災。

1.除臭。暖暖包裡面含有消除臭味用的活性碳，放到鞋子裡有除臭效果，甚至還可以將暖暖包封口剪開，然後裝入小盤子中，再放到鞋櫃中就可以消除臭味，等到效果沒了再丟掉。

2.防潮。暖暖包中的鐵粉、活性碳、蛭石有防潮效果，只要放到容易潮濕的衣櫃裡，就能幫助降低濕度，同時還有除臭效果。

3.園藝。Rummy表示暖暖包裡含有具備保水、透氣效果的「蛭石」，這是一種矽酸鹽，混入土中有助於增進土壤營養，再加上用來發熱的鐵粉，有助於土壤補鐵、幫助植物生長，相當適合用在園藝上。

不過他也提醒暖暖包為了促進發熱，裡面含有鹽分，直接倒入土壤會造成鹽害，影響植物發育，最好先將內容物倒在2～3片咖啡濾紙上，再倒水過濾，將鹽分溶出。

4.淨水。日本大塚商會的網路通路たのめーる推薦，泡澡的時候，可以將用過的暖暖包放到浴缸裡，就可能有提升水質的效果，但千萬不可以拿來過濾飲用水。

另外，暖暖包用到一半「暫停使用」可能會使溫度下降，並且無法繼續再用，這時候該怎麼辦？有日本網友表示暖暖包是靠鐵粉和空氣氧化來發熱，因此建議可以將使用一半的暖暖包放到塑膠袋中，再將空氣擠出、密封，就可以防止鐵粉氧化，要用的時候再拿出來就可以了。

暖暖包 寒流

延伸閱讀

好市多「暖暖包」上架1分鐘全空 家長暴買40幾盒：因為小孩多

暖暖包當調理包 失智長者誤食鐵砂

暖暖包用完不要丟！ 基隆家扶無限期回收 棒球場有妙用

過期暖暖包不要丟！網友挖出「過期九年」還是超熱

相關新聞

星宇航空聯手台北富邦勇士隊 2月8日首推籃球主題微旅行

星宇航空與台北富邦勇士隊聯手，帶來前所未有的籃球、航空跨界合作。星宇航空說，合作序幕「勇士所向，星宇啟航」主題周賽事，即...

阿中部長回歸牙醫本行 微奶音教兒童乖乖用牙線

我國兒童齲齒率居高不下，身為牙科醫師的衛福部長陳時中回歸本行，替長庚醫院錄製牙線教學影片。阿中部長在影片中，不時帶著「奶...

整理包／全台嚴重血荒！你也可以救人 捐血資訊一次查

國內鬧嚴重血荒，根據台灣血液基金會提供的最新血液庫存量資訊，4種血型的庫存量都很缺（ http://www.blood....

不只能暖手！暖暖包用完不要丟 家事達人教你4種功用

入冬後連續三波寒流凍得讓人受不了，除了衣物外，許多禦寒物品非常搶手，甚至有錢也買不到，最明顯的熱門物品就是「暖暖包」。不過許多人用過暖暖包後就會隨之丟棄，有日本家事達人就表示，暖暖包不只有暖手這個功能，其實還有除臭、防潮等多種用途，所以用過之後千萬不要丟掉。

周六下半天北台灣就變天！強冷氣團挾雨襲台 低溫探7度

把握好天氣，明天就要變天了！中央氣象局說，受到強烈大陸冷氣團報到影響，北台灣下半天天氣明顯轉變，該波冷空氣要到下周二才會...

林佳龍送玉山站的暖爐到了 觀測員感動「正研究怎開」

鄭明典9日在臉書表示，寒流來襲玉山北峰站只有攝氏零下14度，工作人員等於在冰櫃中工作，引發熱議。交通部長林佳龍看到PO文...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。