星宇航空聯手台北富邦勇士隊 2月8日首推籃球主題微旅行

星宇航空與台北富邦勇士隊聯手，帶來前所未有的籃球、航空跨界合作。星宇航空說，合作序幕「勇士所向，星宇啟航」主題周賽事，即將於明天率先在勇士隊主場台北和平籃球館登場，更準備在2月8日推出國內首班籃球主題微旅行航班JX8888「勇士星航號」，1月18日下午6時準時開賣。

星宇說，為了讓球迷一入場即可感受到朝氣蓬勃的氣氛，安排星宇航空空服員與高人氣的Fubon Angels，以共有的活力及親切笑容歡迎大家，空服員將於場館大背板前迎賓並與粉絲合影，Fubon Angels則換上星宇空服制服，於球迷入場時贈送星宇精美A4資料夾及紀念登機證。

星宇說，賽前遊戲區則打造輕鬆的出國氛圍，規畫三大主題遊戲區，包含主場神預測、成為飛行員-敏捷測試、成為飛行員-專注力測試，在各關卡完成指定任務可獲得星宇精心準備的限量小禮物，包含星宇撲克牌、A321neo飄帶、星探者海報等，更有機會在比賽中場抽獎活動中獲得大獎「勇士星航號」機票、星宇航空UNO旅行頸枕。

星宇小舖也帶著超過30個熱門品項移師球場共襄盛舉，現場更推出星宇＆勇士聯名球衣，每日限量預購100件。