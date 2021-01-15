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基隆七旬嬤搭公車拒戴口罩也不下車送辦 最高恐罰1萬5
基隆市江姓73歲阿嬤，今天下午搭501號公車，司機請她戴上口罩，但她不願意戴口罩又拒絕下車，警方到車上把她帶下車，訊後將她依違反「傳染病防治法」函送衛生局裁罰，最高可罰1萬5000元。
今天下午1時許，110接獲市公車一名司機報案，指公車行駛在成功一路時，有一名老婦上車後車沒有戴口罩，他勸導後還是不戴，也不願下車，請求警方協助。第一警分局忠二路派出所警員張楷濠、鄭名翔到場處理，員警到車上後，老婦不願意配合警方出示相關證件，警方只好帶回派出所查證身分。
警方說，老婦身上、包包都沒有口罩，警方通知她的家人將她帶回，疑有輕微失智症，警方訊後製作違反「傳染病防治法」案件處理紀錄表後，函送衛生單位裁處，罰鍰可處3000元到15000元。警方表示，如何裁處，由衛生相關單位決定。
第一警分局呼籲，中央流行疫情指揮中心宣布自去年12月1日起啟動秋冬防疫專案，強制要求民眾搭乘大眾運輸工具務必配戴口罩，勸導不聽最高可罰1萬5000元。
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