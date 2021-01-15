阿中部長回歸牙醫本行 微奶音教兒童乖乖用牙線

我國兒童齲齒率居高不下，身為牙科醫師的衛福部長陳時中回歸本行，替長庚醫院錄製牙線教學影片。阿中部長在影片中，不時帶著「奶音」，提醒小朋友「有注意喔！」影片推出也吸引上千次點擊。林口長庚兒童牙科主任莊麗娟表示，兒童約有四成完全不用牙線，容易導致牙縫蛀牙，盼透過阿中部長的高人氣，提升兒童使用牙線的比率。

「讓你更健康喔！」「要認真學習唷！」陳時中一改抗疫嚴肅的口氣，以微微的奶音，教小朋友如何刷牙及使用牙線，他也自稱是阿中叔叔傳授刷牙訣竅：每天至少2次，每次至少2分鐘，睡前一定要記得刷牙，並加碼說明使用牙線的方式與重要性。

根據衛福部107年針對我國6歲以下兒童口腔健康調查顯示，隨著年齡增加，齲齒率和平均齲齒與填補顆數會快速增加，且有蛀牙的孩子，未來再蛀牙機率比沒有蛀牙經驗的孩子高60%。

莊麗娟表示，蛀牙是兒童最常見口腔疾病，除了愛吃糖，沒有落實刷牙外，最令人擔憂的就未使用牙線，根據臨床觀察，至少有4成的孩子沒使用過牙線，主因是家長也不知道清潔牙齒必須搭配使用牙線。

莊麗娟表示，未使用牙線，最擔心「牙縫蛀牙」，臨床上大約10個看牙的小朋友，至少有5到6個牙縫蛀牙。牙縫蛀牙初期幾乎難以被看見，即使牙醫師用肉眼也看不到，必須要照X光才能看見，當肉眼可見時，牙縫蛀牙都已經病入膏肓，常要抽神經才能解決。

莊麗娟表示，使用牙線常讓小朋友覺得麻煩，改用牙線棒。但她指出，牙線棒可用來應急，牙線棒的牙線是呈圓柱狀，難以徹底貼近牙齦內牙縫的凹槽，牙線則是扁的，雖然操作難度高，但效果最好。

莊麗娟呼籲，維持口腔健康，不僅能遠離疾病，還能保持美觀，小朋友一旦開始蛀牙，又沒有及時給予適當的治療及改善口腔衛生習慣，就會進入蛀牙快速擴展的惡性循環。長庚醫院也盼能夠過阿中部長的高人氣，增加小朋友使用牙線的比例。

●阿中叔叔教你用牙線：

步驟1：使用牙線前先洗手

步驟2：取出跟前手臂一樣長的牙線，把牙線兩端分別纏在雙手中指上，各繞三圈

步驟3：用雙手的拇指及食指頂住一段約2公分長的牙線，慢慢滑進牙縫中，緊貼著牙齒的一側，把牙縫想像成一座山谷，上下拉動牙線

步驟4：依序清潔山谷的兩側和谷底，髒掉的牙線採用一手收線、一手放線的方式，換成新的牙線線段

資料來源／林口長庚醫院

製表／陳雨鑫 聯合報