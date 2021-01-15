陳吉仲：過年國產豬漲價 非受到萊豬進口影響

農委會主委陳吉仲今天表示，年關近，國產豬漲價，這是屬於需求季節性的波動，並不是受到開放萊豬進口影響，過年前的豬肉等肉品，以及蔬果，農委會一定供應無虞。

陳吉仲下午在嘉義市長黃敏惠、立委王美惠等人陪同下，前往嘉義市肉品市場會勘，並接受聯訪。

對於開放進口萊豬後，國產豬漲價問題，陳吉仲表示，最近年關將近，過年期間很多業者要製作香腸、臘肉等需求，這是屬於需求季節性的波動，這樣的價格，在過去5年或10年間都在合理的價格區間，這個區間也是豬農及消費者都能接受。

陳吉仲指出，消費者不用擔心，這段期間豬肉一定可以供給無虞，每天至少有2萬3000頭至2萬4000頭豬的供應，籲請民眾放心，過年前的豬肉等肉品，以及蔬果一定供應無虞，下週就會公布所有供應的數量。

陳吉仲說，3、4個月前，有人質疑含萊克多巴胺的美豬進口，將衝擊產業、價格慘跌，現在怎麼反過來質疑價格高漲，希望大家在關心農產品市場價格時，不要有專業以外的因素介入，這樣反而會造成市場價格波動。

另外，對於百億基金的執行，陳吉仲說，這部分已送行政院核定，已編列相關預算，相關計畫經費有新台幣130億元，分4年執行，其中針對肉品市場的通路等部分，全部編列了42億元，農委會將全力支持嘉義市肉品市場更新現代化設備，提供消費者更優質、安全國產豬肉。