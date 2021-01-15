林佳龍送玉山站的暖爐到了 觀測員感動「正研究怎開」

鄭明典9日在臉書表示，寒流來襲玉山北峰站只有攝氏零下14度，工作人員等於在冰櫃中工作，引發熱議。交通部長林佳龍看到PO文後，隨即用私人臉書回應，準備一箱暖暖包，一起運補。

鄭明典今在臉書表示，部長的禮物已經送上玉山，相當「高檔」。任務已圓滿，感謝空勤總隊的支援，也感謝部長的關心，大家以最高的效率，給在冰櫃中工作的夥伴送上溫暖。

鄭明典說，玉山站是重要的高山救援基地，所以有煤油儲備，數量足夠使用，會利用暖季把備品補足。

林佳龍也在臉書上說，明後天又有冷空氣報到，提醒玉山上同仁要注意保暖、保重身體。

林佳龍還說，花了好多時間尋找的暖爐終於送到玉山氣象站同仁的手上，玉山同仁拍了好多暖爐沙龍照，呼籲「別拍了趕快開機」。

玉山氣象站觀測員李正紀表示，大概三、五年以上沒有煤油爐，後來壞掉了。平常每天三人當班，寒流來時室內零度上下，需要保暖就燒木炭，睡覺的時候也會用電毯，耗電量不大，關起門來暖房效果還算可以。今天收到新的爐子很感動，正研究怎麼把他點起來，像是大火要開到幾分等。覺得部長很有心，明天強烈大陸冷氣團報到，相信會暖許多。