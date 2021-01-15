機車左轉側撞事故多 交通部首度召訓機車駕訓班
全台已成立51家普通重型機車駕訓班，交通部道安委員會有感機車行經路口側撞事故居高不下，機車左轉遭側撞比右轉側撞死亡率還要高出2.3倍，今天首度召訓台中以北駕訓班師資，演練教案示範機車如何正確左轉、變換車道，包括掌握交叉路口前30公尺打方向燈、左右擺頭查看確認來車與轉彎車禮讓直行車等原則，以提升行車平安。
交通部道安委員會參事兼執行秘書謝銘鴻說，以往駕訓課程偏重騎乘技巧，今年希望提升風險認知觀念，尤其機車左轉、變換車道不當為常見肇事原因，擇定這2大主題作教案，指導學員如何正確避險，且駕訓班有良好師資與環境，情境訓練會更為安全。
新竹區監理所今在桃園國泰駕訓班，首度舉行北部地區機車駕訓班師資召集訓練，號召台中以北約200名師資說明術科與學科教案；術科部分實地演練機車該如何左轉，錯誤常見打了方向燈就逕自左轉，一不小心就被直行車撞倒，或是在停等區直接「切西瓜」直接左轉，也容易發生車禍，應在交岔路口中心處判斷有無直行車再行左轉。
不少機車事故肇因防禦駕駛觀念不足，今天術科教案演練也示範若前方有故障車輛占據車道該怎麼辦？新竹區監理所指出，機車應先打左方向燈並停等於故障車輛後方，待擺頭查看後方是否有車輛，並判斷有足夠安全距離，才能變換車道至內車道行駛。
交通部公路總局近年力推機車駕訓班，從全台原本23家已增至51家，桃竹苗地區現有10家，學員經過3天課程要完成6小時學科、10小時術科訓練，公路總局也研究統計，經過機車駕訓者通過完整訓練較未受訓者，違規風險減少32%、肇事風險減少20%。
新竹區監理所長黃萬益說，駕訓班師資召訓主要為增進機車教練及講師的教學技巧，以提升教學品質，透過實務教案讓學員能提升駕駛技術、駕駛經驗及防禦駕駛觀念，上路能有效降低機車違規、事故發生率，也希望鼓勵更多人在考照前先來上駕訓班。
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