金味王醬油 最好的滋味就是家的味道

異鄉遊子最心繫的，莫過於家的滋味，斜槓的張楷奕身兼男演員、KOL、模特兒、廚師，曾演出2019金馬影展短片電影「阿嬤的秘密」，這位型男煮夫最戀棧的就是阿嬤的好手藝，每個月都返回高雄，享用歲月釀造的美味。

張楷奕的阿嬤是總鋪師，而今五代同堂，阿嬤總是在廚房忙進忙出，給兒孫輩最堅實的愛，「你們都跟我點菜，想吃什麼就有什麼。」最令張楷奕魂牽夢縈的就是醬油滷肉、滷豬腳、紅燒魚……，而這些美味，出自總鋪師的醬香味。

張楷奕的阿嬤是總鋪師，兒孫回家最愛跟阿嬤點菜。 圖／噓星聞 提供

一瓶傳承世代的醬油，是入菜的要角，更像是家人情感的醇厚基底，嚴選日本優質醬油麴菌，「金味王純釀造醬油」釀製出的醬液，富有濃醇豆香味，並且從製作的原料就開始把關，每一批使用的非基改黃豆片，都會送交檢驗，確認來源為非基改黃豆。

100%純釀造的醬油，在製造過程秉持必要的嚴謹，以日式豆麥醬油的釀造古法、嚴選日本優質麴菌與酵母菌，透過現代化的設備與技術，經過六個月的醞釀醱酵，釀製出鮮味、甘味、香味俱足的醬油，紅潤飽滿的色澤，更展現了釀造工法的純粹，「金味王純釀造醬油」在台灣釀造公會把關之下，授予使用「安心釀造」的標章。

100%純釀造的「金味王純釀造醬油」，富有濃醇豆香味，經過六個月的醞釀醱酵，獲得台灣釀造公會授予「安心釀造」的標章。 圖／味王公司 提供

兼具品質與美味的醬油，來自全台灣唯一的室內溫控醱酵槽，利用冷熱水控溫來達成穩定的品質，全室內桶槽也同時避免雜菌汙染。100噸的醱酵桶，設計獨立自動控溫系統，槽身的夾層在夏天時，加入冷水降溫，冬天寒流來襲，則填入熱水增溫，用調控溫度來維持穩定、良好的醱酵管理，完全不受天候影響，一年四季都能維持好品質。

此外，「金味王純釀造醬油」更是符合國家標準的甲級醬油，總氮1.4以上，總氮含量的高低，反映出醬油的內容物品質之差異，醬油中的總氮含量高，表示蛋白質含量較高，是用來檢測醬油品質的指標之一。「金味王純釀造醬油」無添加焦糖色素，在自然醱酵的瑩亮色澤之下，充分釋放鮮味、甘味，紅潤醬油色澤也相對縮短烹調、滷製的上色時間，炒、拌、滷、烤皆宜。

而代表傳承風味的「金味王純釀造醬油」，即日起在全台愛買與家樂福販售。愛買於2021年1月13日至2月16日推出99元的新品特惠價格（原價125元）。春節期間凝聚家族歡聚時光，以暖心價品嘗最好的滋味，那就是在家一起吃飯的味道。