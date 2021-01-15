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周六下半天北台灣就變天！強冷氣團挾雨襲台 低溫探7度

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
明天下半天北台灣變天。本報資料照片
明天下半天北台灣變天。本報資料照片

把握好天氣，明天就要變天了！中央氣象局說，受到強烈大陸冷氣團報到影響，北台灣下半天天氣明顯轉變，該波冷空氣要到下周二才會減弱。周日晚上到下周一清晨是最冷時間點，空曠地區低溫下探7度，

氣象預報員葉致均說，明天清晨仍受到輻射冷卻影響，新竹到高雄局部地區10度以下，明天上半天跟今天天氣一致，不過因為北部雲量增多，高溫跟今天相比有3到4度降幅，北台灣來到16到20度左右，其他地區22到25度。

葉致均說，明天下半天強烈大陸冷氣團南下，北台灣天氣明顯轉變，且北部、東半部有降雨機會，降雨明顯區域以桃園以北跟東北部地區為主，入夜後北海岸跟宜蘭有局部較大雨勢機率，其他地區多雲到晴。

葉致均說，明天下半天北台灣變天，其他地區隔天才有感覺到溫度明顯下降。明天入夜北部受到冷空氣影響，中南部則有輻射冷卻，中部以北跟東北部10到12度，其他地區13到15度。

葉致均說，該波冷空氣主要影響時間到下周一，周日北台灣一整天偏濕涼，高溫僅12到14度，其他地區16到20度。周日晚上到下周一清晨是最冷的時候，台南以北、東北部9到11度，其他地區12到13度，空曠地區可來到7到9度。下周一水氣減少，剩東半部跟北部山區有降雨。

葉致均說，下周二冷氣團減弱，下周三起來講天氣穩定，東半部跟北部山區留意零星降雨。不過下周四起，南邊水氣上來，東部、西半部山區會下雨，其他地區雲量增多。

至於該波冷空氣是否會下雪，葉致均說，這波屬於比較底層迎鋒面降雨為主，中高層偏乾，降雪機率不高。

冷氣團 天氣動態

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