官方授權、今年必看！「奈良美智特展」3月首度登台

喜歡帶點邪惡、卻又賣萌的奈良美智創作嗎？現在終於有機會親眼目睹了，日本當代藝術家奈良美智（YOSHITOMO NARA）將首度來台辦展，由中華文化總會、關渡美術館與Yoshitomo Nara Foundation共同主辦，奈良美智官方授權，將於3月12日至6月20日在關渡美術館展出，消息剛剛曝光，網友們已經炸開，直呼是「年度最期待的展覽」、「此生必看」。

奈良美智最著名創作是有著大眼睛、大頭的兒童繪畫為主，看似可愛的創作中，細看眼神卻能發現斜眼、空洞等不同情緒，讓人感受到不一樣的創作感。他的創作在全球有著高知名度，也吸引不少人、博物館收藏。

奈良美智在去年4月於推特上，感謝台灣捐贈口罩，當時蔡英文總統也給予回應，且今年是日本311大地震10周年，奈良美智的家鄉在311震災中受創嚴重，讓他一度喪失創作靈感，花了許久時間才重新創作。

也因為多層淵源，因此文化總會花費10個月溝通聯繫，且日本台灣交流協會也把「奈良美智特展」，納入日台友情系列活動，經過奈良美智同意後，由文化總會、Yoshitomo Nara Foundation(Japan General Incorporated Foundation) 、 國立臺北藝術大學 KdMoFA 關渡美術館擔任主辦單位，協辦單位為日本台灣交流協會台北事務所、 INCEPTION 啟藝，終於敲定奈良美智特展來台舉辦。