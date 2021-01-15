影／北榮2副院長打架？中榮院長監交 馮世寬曝2人人品

台北榮民總醫院院長懸缺多時，兩名北榮副院長一直是院長接班的熱門人選，其中陳適安是國內治療心房顫動權威，另一人陳威明是治療骨肉瘤權威，最後新任院長由台中榮總院長許惠恒接任；北榮副院長陳適安接任台中榮總院長，今天布達。

退輔會主委馮世寬今天為台中榮總院長布達監交時說，昨天他被媒體打擾到幾乎無法睡覺，但他把它轉移到「我是因為陳院長到中榮才興奮的沒睡覺！」媒體都想知道兩位副院長是否打架了？是不是吵架？他要坦誠，他的內人是陳威明的病人，他則是陳適安的病人，「他們從來沒有在我面前講過哪一個副院長的不好」，讓他看到兩位副院長醫學專業、醫德與人格優質的特性。

今天的布達典禮，包括台中市長盧秀燕、立法院副院長蔡其昌、台中市副議長顏麗敏、全國商業總會理事長賴正鎰到場。

陳適安致詞時說，在我生涯旅程，這是一個驚喜，也是我很樂意、願意承擔的任務，我心裡很惶恐，因為台中榮總過去是中部地區排名第一的醫學中心，他在台中榮總人生地不熟，期盼能與台中榮總同仁共同努力，提升醫療水準，在中部釋放更多善意，打造愛心、暖心醫院，不是血汗醫院、冷冰冰場所。他給中榮總同仁三個英文字「永遠不要停滯」。

馮世寬說，台中榮總去年在SNQ獎拿下11項，中間有一項是亞洲銀獎與全國銅獎，多麼不容易，去年榮總共拿44項獎，比其他醫院拿得多，板橋榮家也拿到SNQ獎，這代表退輔會擁有全國最大醫療體系資源與體系，有能力照顧榮民，並提供大眾良好的醫療服務。