能治療還能當疫苗 指揮中心擬組隊研發抗體藥物

美國總統川普靠治療型抗體短時間內戰勝新冠肺炎，指揮中心近期也將籌組平台研發治療型抗體，除了可治療重症患者，未來也可望做為「短效型疫苗」，供短期出國者、年長者使用。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情全球延燒，國際間已有數支疫苗獲緊急授權、開始小規模施打，國產疫苗臨床試驗也引發關注。截至目前，國內3支候選疫苗僅高端疫苗於去年底率先進入二期臨床試驗。

國家衛生研究院今天上午和行動基因、台灣諾華、輝瑞大藥廠等業者共同簽署「精準醫療合作聯盟協議書」。國衛院院長梁賡義會後接受媒體聯訪時談到國產疫苗研發進度，他表示，為加速國產疫苗取得緊急授權，二期臨床試驗預計收案3000名受試者，成為臨床試驗一大挑戰。

國衛院副院長司徒惠康也指出，疫苗研發除了追求速度，安全性、保護效果才是重中之重，預計國產疫苗最快明年中可申請緊急授權。

除此之外，為因應疫苗問世前的空窗期、儲備重症患者治療量能，指揮中心也正著手籌組「治療型抗體藥物」國家隊，司徒惠康說，曾染疫的美國總統川普就是利用抗體雞尾酒療法在短時間內快速痊癒，也是各國研發重點趨勢之一。

他解釋，疫苗的概念是選定特定抗原，施打後體內會誘發特定的中和抗體，可避免病毒進入細胞進行複製，但每一支疫苗在研發時就已經選定特定的抗體，若最後中和抗體效價不夠，就無法帶來足夠保護力。

有別疫苗，治療型抗體則是利用抗體當作藥物，直接注射到體內，抵抗病毒進入細胞，由於不同抗體能抓到的病毒部位不同，透過雞尾酒療法也就是藥物組合的概念，可望加強治療效果，即便一種抗體因為病毒變異而無效，其他的仍可發揮效果。

司徒惠康說，國衛院、中研院、台大醫院和長庚醫院去年起就著手研發抗體藥物，但大多各做各的、缺乏整合，因此近期將由指揮中心研發組號召各醫院及研究單位合作，同時也找來藥廠，以利未來推動量產。

司徒惠康指出，治療型抗體不只可治療已感染的患者，也能做為「短效型疫苗」預防使用，未來若商業人士有短期出國需求，但國內還沒有疫苗可用，就可考慮先使用抗體藥物確保1到2個月內不會被感染。

另一方面，這類治療型抗體是直接打入病人體內，類似藥物會隨時間代謝，安全性也比較高，對於免疫缺陷的病人、老年人、對疫苗過敏者都能帶來保護效果。