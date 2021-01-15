陳吉仲：台南4縣市虱目魚寒害「農曆年前可領到補助」

農委會主委陳吉仲今天到台南將軍魚塭視察寒害災情表示，從去年12月30日至1月10日虱目魚寒害已列入天然災害現金救助標準，行政院長蘇貞昌指示在農曆年前讓漁民領到錢，因此經費在今天以及下周一就會先提撥到台南、嘉義縣、雲林縣以及彰化縣。

陳吉仲説，台南市長黃偉哲昨天北上行政院會，為農漁民請命，希望中央在寒害補償上能擴大辦理。此建議得到行政院長蘇貞昌首肯，在院會裁示寒害補償應從寬、從簡、從速，讓遭受寒害的農漁民，盡量在農曆年前可以領到補償。

陳吉仲指出，這次寒害也採用專業、科技以及農民實際損失的方式來認定，只要公所查證養殖魚塭在空曠地形，且在12月30日至1月10日期間連續48小時內，累計超過(含)10小時氣溫低於攝氏10度以下，等同研判為養殖死亡超過20%以上，可向公所申請寒害補償。

農委會函文指出，文蛤混養虱目魚（工作魚）災損認定，採科學數據認定虱目魚受損已達救助標準，公所人員現場勘查確認魚塭養殖文蛤事實，且養殖登記證、放養量申報及水權證明皆屬有效期間，即可認定符合救助資格，可大幅減少勘災時間及爭議案件。