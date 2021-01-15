快訊

德國老媽要退休：「後梅克爾時代」的三男選擇題？

疫情下為澳網還在飛！盧彥勳PO登機照嘆：可能是最後一年了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

櫻花前線情報預測 推算九族櫻花祭滿開在春節

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
依據台版櫻花最前線情報，九族櫻花祭今年花期從1月30日至3月7日，都是推薦的賞花期。圖／本報資料照片
依據台版櫻花最前線情報，九族櫻花祭今年花期從1月30日至3月7日，都是推薦的賞花期。圖／本報資料照片

拜中央氣象局和農業試驗所的研究成果所賜，與九族文化村聯合發表台灣版的「櫻花最前線情報」，宣布今年可以有信心地預告，今年櫻花的最佳賞櫻期，從2月1日初開到2月12日的滿開期，提供遊安排賞櫻行程的參考。

九族文化村指出，有國外經驗的日本追櫻族，都會查詢日本氣象廳公布的「櫻花最前線情報」，今年很高興得到日月潭氣象站及農試所的參與研究，以九族文化村和阿里山櫻花為監測對象，從連續3年的開花狀況與氣象條件交叉監測後，建立出一套預測模組，並應用在今年的花季首次公開這項情報。

經理黃瑞奇表示，今年的預測符合平均值的觀察，加上文化村的櫻花品種和園區海拔多樣，因此預測的櫻花祭花期從1月30日至3月7日都是推薦的賞花期，遊客可以隨時關注九族櫻花祭活動網站的即時花況，預估到3月初都有漂亮的櫻花可欣賞。

日月潭氣象站主任張永政表示，最近持續寒流，讓原本預測不斷調整，目前以1月13日的預測推估，九族八重櫻的始花日期約落在2月1日，最佳賞花期約在2月12日至2月26日，因此春節假期很適合來九族賞花，但仍需視實際情況做調整，由於今年是首次做預測，準確度有待考驗，但隨著監測資料逐年累計，預測將會越來越準確。

農業試驗所表示，利用中央氣象局日月潭氣象站的溫度資料，逐步計算得出櫻花開花所需的氣象條件；。根據民國109年調查，從打破休眠後約經過38天到達開花率80%。再依據此條件下結合氣象局的預測資料進而建立櫻花花期預測模組，本花期預測模式最長可以達到45天，且花期預測的準確度可以達1周內。

依據台版櫻花最前線情報，九族櫻花祭今年花期從1月30日至3月7日，都是推薦的賞花期。圖／本報資料照片
依據台版櫻花最前線情報，九族櫻花祭今年花期從1月30日至3月7日，都是推薦的賞花期。圖／本報資料照片
依據台版櫻花最前線情報，九族櫻花祭今年花期從1月30日至3月7日，都是推薦的賞花期。記者黑中亮／攝影
依據台版櫻花最前線情報，九族櫻花祭今年花期從1月30日至3月7日，都是推薦的賞花期。記者黑中亮／攝影
依據台版櫻花最前線情報，九族櫻花祭今年花期從1月30日至3月7日，都是推薦的賞花期。記者黑中亮／攝影
依據台版櫻花最前線情報，九族櫻花祭今年花期從1月30日至3月7日，都是推薦的賞花期。記者黑中亮／攝影

櫻花 氣象局 九族文化村

延伸閱讀

春節加強安全維護工作 中市警局開跑

兩大「百年」推薦！王德傳、舊振南 春節送禮不失禮

驚！奇萊連峰雪線不分東西 日月潭、花蓮都看得到

台商返鄉 陸委會：現非春節或疫苗泡泡適當時機

相關新聞

整理包／全台嚴重血荒！你也可以救人 捐血資訊一次查

國內鬧嚴重血荒，根據台灣血液基金會提供的最新血液庫存量資訊，4種血型的庫存量都很缺（ http://www.blood....

陳吉仲：台南4縣市虱目魚寒害「農曆年前可領到補助」

農委會主委陳吉仲今天到台南將軍魚塭視察寒害災情表示，從去年12月30日至1月10日虱目魚寒害已列入天然災害現金救助標準，...

強烈大陸冷氣團16日報到 10縣市易有10度以下低溫

今天全台仍是可見陽光好天氣，早晚氣溫低、日夜溫差大。中央氣象局預報，明天強烈大陸冷氣團報到，今天上午發布新竹以南10縣市...

影／北榮2副院長打架？中榮院長監交 馮世寬曝2人人品

台北榮民總醫院院長懸缺多時，兩名北榮副院長一直是院長接班的熱門人選，其中陳適安是國內治療心房顫動權威，另一人陳威明是治療...

違反大安濱海樂園水域遊憩活動 最高開罰5萬

台中大安濱海樂園擁有獨特的沙灘風景，每年夏季舉辦沙雕音樂季，吸引數十萬遊客，還可戲水、衝浪、風箏衝浪等活動，但每年秋冬，...

櫻花前線情報預測 推算九族櫻花祭滿開在春節

拜中央氣象局和農業試驗所的研究成果所賜，與九族文化村聯合發表台灣版的「櫻花最前線情報」，宣布今年可以有信心地預告，今年櫻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。