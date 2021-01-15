櫻花前線情報預測 推算九族櫻花祭滿開在春節

拜中央氣象局和農業試驗所的研究成果所賜，與九族文化村聯合發表台灣版的「櫻花最前線情報」，宣布今年可以有信心地預告，今年櫻花的最佳賞櫻期，從2月1日初開到2月12日的滿開期，提供遊安排賞櫻行程的參考。

九族文化村指出，有國外經驗的日本追櫻族，都會查詢日本氣象廳公布的「櫻花最前線情報」，今年很高興得到日月潭氣象站及農試所的參與研究，以九族文化村和阿里山櫻花為監測對象，從連續3年的開花狀況與氣象條件交叉監測後，建立出一套預測模組，並應用在今年的花季首次公開這項情報。

經理黃瑞奇表示，今年的預測符合平均值的觀察，加上文化村的櫻花品種和園區海拔多樣，因此預測的櫻花祭花期從1月30日至3月7日都是推薦的賞花期，遊客可以隨時關注九族櫻花祭活動網站的即時花況，預估到3月初都有漂亮的櫻花可欣賞。

日月潭氣象站主任張永政表示，最近持續寒流，讓原本預測不斷調整，目前以1月13日的預測推估，九族八重櫻的始花日期約落在2月1日，最佳賞花期約在2月12日至2月26日，因此春節假期很適合來九族賞花，但仍需視實際情況做調整，由於今年是首次做預測，準確度有待考驗，但隨著監測資料逐年累計，預測將會越來越準確。